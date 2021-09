Breckerfeld: Stadtmarketing stellt neue Einkaufstasche vor

Claudia Scholz-Pieta mit ihrem Sohn, auf dem Weg in die Stadtbücherei, mit der neuen Breckerfeld-Tasche

Breckerfeld. Ein älteres Angebot wird in Breckerfeld neu aufgelegt: Die Einkaufstasche zeigt das helle und bunte Leben in der Hansestadt.

Breckerfeld ist hell und bunt. Breckerfeld ist kreativ. Breckerfeld ist ein schöner Ort zum Leben, zum Arbeiten, für Familien – „wir sind ganz und gar keine – so wird es uns zumindest von manchen nachgesagt – Schlafstadt. Also eine Stadt, in die die Menschen nur zum Schlafen kommen - aber Arbeit, Freizeit oder den Großteil ihres Tages anderswo gestalten“, sagt Tim Buck vom Stadtmarketing.

Dass Breckerfeld bunt und lebendig ist, das zeigt gewissermaßen auch die neue Einkaufstasche, die das Stadtmarketing jetzt aufgelegt hat – bildlich in diesem Fall: „Zwei heimische Fotografen haben für die Tasche Breckerfeld bei Tag und Nacht fotografiert. Diese Motive zieren jetzt die Einkaufstüte und sollen auch ein Stück weit zeigen, was unsere Stadt zu bieten hat“, so Buck.

Idee für Hansetag neu gedacht

Im Jahr 2015 gab es bereits ein ähnliches Projekt. „Die Taschen waren so beliebt - und schnell weg“, erinnert sich Buck an den Grund, warum man sich für eine Neuauflage entschied, die in Zusammenarbeit mit einer Bochumer Grafikdesignerin entstanden ist.

Ursprünglich sollten eben diese Taschen zum Hansetag verteilt werden – coronabedingt wurde daraus dann aber nichts. Der Entwurf aber war fertig – und die Idee zu schade, um einfach in der Schublade zu liegen. Daher wurde gemeinsam ein neuer Entwurf ausgearbeitet.

„Wir wollen damit auch das Einkaufen in Breckerfeld unterstützen - vor allem angesichts der Coronazeit finden wir das ein schönes Zeichen.“ Die Taschen werden darüber hinaus aber auch an Neubürger verteilt werden: „Jeder, der neu zu uns in die Stadt kommt, bekommt eine Art Willkommenspaket mit Infobroschüren zu der Hansestadt - und jetzt eben zusätzlich auch den neuen Taschen.“

Diese sind übrigens ab jetzt kostenlos („das wurde durch ein Sponsoring möglich“) im Rathaus erhältlich, werden aber auch am letzten September-Wochenende (25. und 26. September) beim Stadtmarketing-Stand auf dem Bauernmarkt ausgegeben. „Wir wollen hier nichts bei uns im Rathaus im Schrank einschließen. Die Taschen sind zum benutzen da.“

