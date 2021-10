Breckerfeld: Stadtzentrum strahlt in besonderem Licht

Das Haus an der Frankfurter Straße in Breckerfeld strahlt in diesem Jahr in besonderem Licht: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde ein Stück ausgeweitet.

Breckerfeld. Das Stadtmarketing Breckerfeld lädt zum Verweilen im Ortskern ein: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde erneut ein Stück ausgeweitet.

Die Tage werden kürzer, die Tage werden dunkler: Am kommenden Wochenende wird wieder von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Aber düster werden soll es im Breckerfelder Ortskern keinesfalls. Das ist dem Stadtmarketing zu verdanken, aber auch zahlreichen Eigentümern aus der Innenstadt. Dahinter steckt eine Initiative des Stadtmarketingvereins um Geschäftsführer Tim Buck und Vorstandsmitglied Ernst-Günter Böving vom Hotel Böving, der einst vorgelegt hat. Sein Hotel in der Frankfurter Straße zählt zu den Gebäuden, die die Innenstadt in dieser dunklen Jahreszeit strahlen lassen. Und es gibt eine erfreuliche Botschaft: In diesem Jahr sind drei weitere Gebäude dazugekommen.

„An der Frankfurter Straße, dem Ostring und der Schmiedestraße haben wir in diesem Jahr die Beleuchtung ausgeweitet“, erklärt Tim Buck vom Stadtmarketing. Man treffe sich vorab immer vor Ort mit den Eigentümern der Häuser, um eine Probebeleuchtung anzubringen und beteilige sich im Anschluss an den entsprechenden Installationskosten; die Stromkosten, die allerdings angesichts der sparsamen LED-Beleuchtung überschaubar sind, zahlen die Eigentümer selbst.

Aufruf zum Bummel durch die Stadt

„Mittlerweile sind zahlreiche Gebäude im gesamten Zentrum in der Herbst- und Winterzeit beleuchtet. Irgendwann hatten wir die Beleuchtung von den Gewerbegebäuden auf Privathäuser ausgeweitet. Die Lichter tauchen alles in ein schönes Licht und es entsteht eine heimelige Atmosphäre. Es ist wirklich toll, dass so viele mitmachen“, sagt Tim Buck.

Das Stadtmarketing lädt nun alle Breckerfelder ein, durch den Ortskern zu spazieren und sich die Gebäude vor Ort anzuschauen. Vielleicht entdeckt man ja ein hübsches Detail, das am Tage bislang verborgen geblieben ist… „Die Breckerfelder sind außerdem zum Zählen aufgerufen – wie viele Häuser sind mittlerweile beleuchtet“, freut sich das Stadtmarketing, wenn die Breckerfelder die beleuchteten Immobilien auf einer kleinen Tour durch die Stadt entdecken. „Demnächst soll es dazu ein großer Poster geben, auf dem auch noch einmal alle Standorte markiert sind“, so Buck.

