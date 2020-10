Breckerfeld: Tausende Kinderpornografische Dateien gefunden

Breckerfeld . Bei einer Hausdurchsuchung finden die Ermittler mehr als 5000 kinderpornografische Dateien. Es kommt zu einer Berufungsverhandlung.

Am kommenden Mittwoch kämpft ein Breckerfelder jenseits der 60 vor dem Landgericht Hagen dagegen an, für 22 Monate hinter Gittern verschwinden zu müssen. Zu dieser Strafe war der Breckerfelder in erster Instanz vom Amtsgericht Schwelm verurteilt worden: wegen Erwerbs, Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie.

Hausdurchsuchung mit erschreckendem Ergebnis

„Mehrere tausend Dateien waren bei ihm im Rahmen einer Hausdurchsuchung gefunden worden“, erklärt Gerichtssprecher Marcus Teich auf Anfrage. Insgesamt 3133 einschlägige Bilder und 2248 einschlägige Filme mit kinderpornografischen Inhalten konnten bei dem Breckerfelder aufgefunden werden. Die Berufungsverhandlung findet am kommenden Mittwoch, 28. Oktober, am Landgericht Hagen statt. Den Vorsitz der Berufungskammer führt Richterin Claudia Oedinghofen.