Breckerfeld: Team der Feuerwehr arbeitet gut zusammen

Breckerfeld. 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld nahmen an der Jahresabschlussprüfung teil. Und das bei bestem Wetter.

Mit Blaulicht und Sirenen rückte am Samstagnachmittag die Feuerwehr Breckerfeld aus, eine Lagerhalle einer Werkstatt in Zurstraße war der Auslöser. Die Feuerwehr hatte die Situation bereits im Vorfeld unter Kontrolle, da es sich um die Jahresabschlussübung handelte. Trainiert wurde wie ein Übergriff des Feuers, auf umliegende Gebäude und Hallen verhindert werden könne.

Für die Feuerwehr sollte dies unter Realbedingungen erfolgen, so wurde zum Beispiel mit einer Nebelmaschine Rauch simuliert um die Arbeiten zur erschweren.

Auch Jugendfeuerwehr beteiligt

An der Übung war auch die Jugendfeuerwehr beteiligt, so dass auch der Breckerfelder Nachwuchs realitätsnahe Erfahrungen sammeln konnte.

Die Übung erfolgte in mehreren Abschnitten, so das die Anwesenden die bestmögliche Erfahrung sammeln konnten und sich auch persönlich weiterbilden und entwickeln konnten. Ebenso wurde auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Löschgruppen verbessert, so dass im Ernstfall die Zusammenarbeit problemlos erfolgt.

Im Anschluss an die Übung erfolgten Beförderungen und es fand eine Anhörung zur Wehrleitung statt.

Wie jeder Bereich hat auch die Freiwillige Feuerwehr im letzten Jahr gelitten, aufgrund der Kontaktbeschränkungen war ein regulärer Dienst nicht möglich. Nun erfolgen Übung unter den bekannten 3-G-Regeln. „Die Feuerwehr ist,was Mitglieder angeht auch während der Pandemie auf einem ähnlichen Stand geblieben“, so der Löschgruppenführer der Löschgruppe Zurstraße, Thorsten Rafflenbeul.

Übungsziele erreicht

Nach der Übung zog Andreas Bleck, Leiter der Feuerwehr Breckerfeld, ein positives Fazit: „An der Übung nahmen 46 Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld aus den Einheiten Breckerfeld, Delle, Zurstraße und der Jugendfeuerwehr teil. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert und die Übungsziele wurden erreicht. Die Übung hat aber auch Problemfelder insbesondere im Bereich des digitalen Einsatzstellenfunks aufgezeigt, die wir aufarbeiten und abstellen werden. Zur Brandbekämpfung kam erstmalig bei einer Abschlussübung der Gesamtfeuerwehr der unterirdische Löschwasserbehälters im Bereich der Homborner Werkstatt zum Einsatz.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen