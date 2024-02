Polizei Breckerfeld: Unfall an Priorei - Motorradfahrer in Klinik

Breckerfeld Auf der Prioreier Straße in Breckerfeld ist es zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 20-Jähriger wird per Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Und wieder ist es auf der Prioreier Straße in Breckerfeld zu einem schweren Unfall mit einem Motorrad gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte in einer Kurve oberhalb des Bereichs Drehe ein 20-Jähriger aus Wuppertal mit seiner Maschine. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen werden musste.

Polizei und Feuerwehr sind nach einem Motorradunfall an der Prioreier Straße in Breckerfeld im Einsatz. Foto: Jens Stubbe / WP

Der Motorradfahrer kam aus Richtung Priorei und war bergauf unterwegs. In einer Kurve, so die Polizei, sei offenbar sein Hinterrad weggerutscht. Der 20-Jährige verlor die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und wurde gegen eine Leitplanke geschleudert. Er war ansprechbar und klagte über Schmerzen am Arm und am Bein. Sein Motorrad wurde bei dem Sturz stark beschädigt.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld waren im Einsatz und sicherten die Unfallstelle und den Landeplatz. Die Prioreier Straße musste für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Die Prioreier Straße/Osemundstraße, die Breckerfeld mit dem Volmetal verbindet, durfte lange Jahre nicht von Motorrädern befahren werden. Nachdem ein Kradfahrer vor Gericht erfolgreich geklagt hatte, sah sich der Kreis gezwungen, das Fahrverbot im Sommer 2022 aufzuheben. Seither hatten sich immer wieder schwere Motorradunfälle - insbesondere an den Wochenenden - ereignet.

Weil alle angestoßenen Maßnahmen - so wurden unter anderem die sogenannten Applauskurven so zugeschüttet, dass sich dort keine Kradfahrer mehr treffen können - daran nichts änderten, wurde schließlich erneut ein temporäres Fahrverbot erlassen. Die Strecke ist seither ab freitagmittags bis sonntags für Motorradfahrer gesperrt. Der Bund Deutscher Motorradfahrer hatte bereits angekündigt, gerichtlich gegen die erneute Sperrung vorgehen zu wollen.

