Breckerfeld: Unfall auf Prioreier Straße – zwei Verletzte

Breckerfeld. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Prioreier Straße verletzt worden. Die Fahrbahn musste gesperrt werden.

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Prioreier Straße/Alter Ostring verletzt worden. Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmorgen zu dem Unfall alarmiert.

Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt

Die Fahrer mussten nach dem Zusammenstoß vor Ort vom Rettungsdienst betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden, während die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz sicherstellten, auslaufende Betriebsmittel auffingen und die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen sperrten. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz wurde mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei und Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 90 Minuten beendet.

