Breckerfeld: Unfall mit Motorrad – Fahrer schwer verletzt

Die Prioreier Straße in Breckerfeld ist wieder für Motorräder freigegeben. Am Sonntag ist ein 22-jähriger mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Breckerfeld. Ein Fahrer aus Dortmund ist bei einem Unfall mit seinem Motorrad auf der Prioreier Straße in Breckerfeld schwer verletzt worden.

Und wieder hat es am Wochenende einen Umfall mit einem Motorrad auf der Prioreier Straße in Breckerfeld gegeben. Ein 22-jähriger aus Dortmund ist am Sonntagabend nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Fahrer hatte in einer Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gestürzt. Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.

Tödlicher Unfall auf der L 699

Bereits am Samstag hatte es in Breckerfeld einen schweren Unfall mit einem Motorrad gegeben. Auf der Landstraße 699 zwischen der Ennepetalsperre und der Ortschaft Holthausen verlor dabei ein 24-Jähriger aus Hagen sein Leben. Er war gestürzt, von der Fahrbahn abgekommen und vor einen Zaun geschleudert. Die Rettungskräfte hatten vergeblich versucht, den Mann wiederzubeleben.

