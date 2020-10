Breckerfeld: Unfall nach illegalem Autorennen im Ortskern

Dieser Kia ist nach Angaben der Polizei an einem illegalen Rennen in Breckerfeld beteiligt. Er wird von der Polizei sichergestellt.

Breckerfeld. Zwei 19-Jährige liefern sich nach Angaben der Polizei in Breckerfeld ein illegales Rennen. Es endet mit einem Unfall.

Ein spektakuläres illegales Autorennen haben sich nach ersten Ermittlungen der Polizei zwei junge Männer aus Halver und Schalksmühle am späten Freitagabend bis in die Breckerfelder Innenstadt hinein geliefert. Geendet hat dieser motorisierte Wettstreit mit reichlich Blechschaden. An der Kreuzung Frankfurter Straße stießen der Kia und der Ford so heftig zusammen, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die Kreispolizeibehörde klärt noch die genauen Umstände.

Nach Zeugenaussagen ergibt sich aber schon jetzt ein Bild, das auf ein Rennen zwischen den beiden 19-Jährigen hindeutet. Demnach, so die Polizei, seien die beiden Autos anderen Verkehrsteilnehmern bereits auf der Hagener Straße aufgefallen. „Scheinbar deutlich zu schnell und ohne Abstand überholten die beiden Fahrzeuge einen Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer“, so Polizeisprecherin Sonja Wever. Ihr Rennen hätten die beiden 19-Jährigen dann auf der Frankfurter Straße fortgesetzt.

Unfallfahrer will über den Westring abkürzen

Am Kreisverkehr nahmen der Kia und der Ford unterschiedliche Wege. Während der eine 19-Jährige in seinem Ford durch den Ortskern gerast sei, habe der andere im Kia offenbar versucht, über den Westring Boden gut zu machen. Kurz vor dem Rathaus, wo der Westring wieder auf die Frankfurter Straße mündet, kam es dann zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

„Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer des Kia sich scheinbar einen Zeitvorteil verschaffen“, so Sonja Wever. Glücklicherweise sei durch das Rennen und auch durch den Unfall niemand verletzt worden.

Autos waren nicht getunt

Ob sich die beiden jungen Männer bewusst zu diesem Rennen verabredet oder ob sie sich zufällig auf der Straße getroffen hatten – das, so Sonja Wever, müssten die weiteren Ermittlungen ergeben. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer hätten sich als Zeugen gemeldet.

Fest steht schon jetzt: „Es hat sich um ganz normale Autos gehandelt“, so die Polizeisprecherin, „die Fahrzeuge waren nicht getunt.“ Beide Unfallfahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt und werden in den nächsten Tagen untersucht. Dabei geht es unter anderem auch um die Frage, mit welchem Tempo die Autos tatsächlich unterwegs waren.