Breckerfeld: Verschärfte Corona-Regeln auch für Hansestadt

Ein einziger Breckerfelder ist derzeit am Corona-Virus erkrankt. Der Inzidenzwert, der besagt, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner sich in den letzten sieben Tagen infiziert haben, liegt damit bei elf. Und trotzdem gelten die Maßnahmen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt kundgetan hat, in vollem Umfang auch für Breckerfeld.

Der Kreis ist zum Handeln gezwungen. Weil nämlich in vielen Städten im Kreis der Inzidenzwert weit höher liegt als in der Hansestadt und sich daher für das gesamte Gebiet ein kritischer Wert oberhalb von 35 ergibt – 35,5 um ganz genau zu sein. In Ennepetal (14), Gevelsberg (18), Hattingen (10), Herdecke (28), Schwelm (8), Sprockhövel (8), Wetter (21) und Witten (37) steigt die Zahl der Erkrankten. Damit ist der Inzidenzwert innerhalb von 27,72 innerhalb nur eines Tages erheblich gestiegen.

Corona-Fall in Kindertagesstätte in Breckerfeld

Das könnte auch aber für Breckerfeld gelten, wo in einer Kindertagesstätte ein Corona-Fall aufgetreten ist. Eine ganze Gruppe wurde hier in Quarantäne geschickt. Sollten sich hier nur zwei weitere Kinder oder Erzieher angesteckt haben, so läge auch in Breckerfeld der Inzidenzwert bei 35. Bei vier weiteren Fällen in den nächsten Tagen würde der Inzidenzwert sogar wie in Hagen über die kritische Marke von 50 klettern. Das hat in der Nachbarstadt noch einmal zu einer erheblichen Verschärfung geführt.

Vor diesem Hintergrund äußert sich auch Bürgermeister André Dahlhaus (CDU): „Es ist richtig, dass wir mit im Boot sind. Überall im Kreisgebiet steigen die Werte. Der Trend ist leider deutlich zu erkennen. Es gibt eben nicht mehr den einen Hotspot.“ Vor diesem Hintergrund halte er auch die Maßnahmen, die laut einer Allgemeinverfügung jetzt erst einmal bis zum 26. Oktober gelten, für sinnvoll.

Corona-Schutzverordnung: Kreis muss regeln umsetzen

Diese verschärften Regeln – darauf verweist der Kreis – müssen nach der Corona-Schutzverordnung umgesetzt werden. Die Allgemeinverfügung beziehe sich auf das gesamte Kreisgebiet und gelte von Freitag, 16. Oktober, bis einschließlich Montag, 26. Oktober.

Das Ziel: das Infektionsgeschehen eindämmen. Und so sieht die Verfügung eine erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor: Bei Veranstaltungen in und auf Sportanlagen müssen Zuschauer sowohl am Stehplatz als auch am Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt auch unter freiem Himmel.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind verboten

Dasselbe gilt für Teilnehmer bei Kulturveranstaltungen, Konzerten, Aufführungen, sonstigen Veranstaltungen und Versammlungen in geschlossenen Räumlichkeiten. Großveranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 1000 Personen sind im Kreis verboten. Von dem Verbot ausgenommen sind Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz sowie Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfürsorge dienen.

Für Breckerfeld bedeutet das, dass die Anzahl an Gästen, die an Trauerfeiern teilnehmen darf, auf 50 begrenzt wird. Besucher der Sporthalle müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. „Wir werden die Vereine darüber informieren“, so André Dahlhaus.

Kreis hält sich an die Corona-Vorgaben des Landes

„Wir halten uns an die Vorgaben, die das Land für eine Inzidenz von über 35 angeordnet hat“, erklärt Krisenstabsleiter Michael Schäfer. „Momentan liegen wir nur knapp über diesem Wert.“ Deshalb habe der Krisenstab zunächst keine zusätzlichen Einschränkungen für das öffentliche Leben beschlossen. „Sollten die Infektionszahlen in den nächsten Tagen aber zu stark steigen, werden wir die Verfügung um weitere Punkte ergänzen müssen“, macht Schäfer deutlich.

Um das zu verhindern, appelliert Landrat Olaf Schade an die Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises, die Hygiene- und Abstandsregeln auch weiterhin streng einzuhalten. „Das Wichtigste im Kampf gegen die Pandemie ist nach wie vor das Handeln jedes Einzelnen. Wir alle müssen unser Verhalten immer wieder hinterfragen und dürfen nicht nachlässig werden. Nur wenn jeder Einzelne sich an die Regeln hält, kann die Gesundheit aller geschützt werden.“