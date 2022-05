Breckerfeld: Versorger AVU erhöht die Gaspreise

Breckerfeld. Der Versorger AVU, der viele Kunden in Breckerfeld hat, erhöht die Gaspreise. Das sind die Gründ für den Preisanstieg.

Die AVU muss ihre Gaspreise erhöhen. Das hat der Aufsichtsrat für die Grundversorgungs-Tarife jetzt beschlossen: Der Arbeitspreis für „comfortgas“ steigt damit zum 1. Juli 2022 um 1,19 Cent pro Kilowattstunde (brutto). Der Grundpreis bleibt unverändert. Ein Haushalt mit z.B. 10.000 kWh Jahresverbrauch zahlt monatlich 9,92 Euro mehr. Die „comfortgas“-Kunden werden in diesen Tagen per Brief informiert. Betroffen sind auch viele Haushalte in Breckerfeld.

Ursache für die Preiserhöhung ist der massive Preisanstieg der Großhandelspreise. „Bisher konnten wir diese anhaltenden Marktturbulenzen abfedern durch unsere langfristige Beschaffung“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris. Die AVU empfiehlt ihren Kunden, Abschlagszahlungen anzupassen oder als Mieter die Nebenkosten-Zahlungen zu überprüfen. „Wir beraten Sie in unseren Treffpunkten, telefonisch unter der Extra-Hotline 02332 723-174 und online“, so Träris weiter.

Preiserhöhungen drohen auch beim Strom

Eine weitere Veränderung zum 1. Juli betrifft die EEG-Umlage beim Strom: Wenn der Bundesrat in dieser Woche zustimmt, tritt danach ein Gesetz in Kraft, das die EEG-Umlage zum 1. Juli auf Null setzt. Zum 1. Januar 2023 wird sie dann ganz abgeschafft. „Damit sinkt der Strompreis pro Kilowattstunde um 3,723 Cent netto. Das geben wir natürlich an unsere Kunden weiter“, erläutert AVU-Vorstand Uwe Träris.

Auch der Strommarkt ist seit einem Jahr geprägt durch massiv gestiegene Großhandelspreise: Die AVU werde weiterhin durch eine langfristige und verantwortungsvolle Beschaffungsstrategie versuchen, die Marktturbulenzen abzufedern. Mittelfristig sind Preiserhöhungen auch hier nicht auszuschließen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen