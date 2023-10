Breckerfeld: Weihnachtsbäume für die Innenstadt gesucht

Breckerfeld. Die Breckerfelder Innenstadt soll bald wieder weihnachtlich dekoriert werden. Dafür sucht das Stadtmarketing noch schöne Weihnachtsbäume:

Es ist zu einer schönen, altbewährten Tradition geworden. Die großen Weihnachtsbäume in der Innenstadt werden gemeinsam von Gruppen weihnachtlich geschmückt und sollen adventliches Flair an verschiedene Stellen in das Herz der Stadt bringen. Ebenso ist es eine Tradition, dass die Bäume nicht von irgendwo stammen, sondern direkt aus Breckerfeld.

„Wir rufen jedes Jahr aufs Neue Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich bei uns zu melden, wenn sie einen Baum haben, den sie spenden möchten“, erklärt Tim Buck vom Stadtmarketing Breckerfeld den Hintergrund.

Bauhof holt die Weihnachtsbäume ab

Gesucht werden also Tannen und Fichten, gegebenenfalls auch weihnachtsbaummäßige Koniferen. Die Bäume sollten sechs bis sieben Meter groß sein und für die Abholung durch den städtischen Bauhof gut erreichbar stehen. „Das heißt: Sie sollten nicht irgendwo mitten im Wald stehen“, erklärt Tim Buck.

Das Bauhof-Team rücke dann nach Absprache mit einem kleinen Laster an, um die Bäume zu fällen, mit einem Kran aus den Gärten oder von den Grundstücken zu holen und an ihren neuen Standort in der Innenstadt zu bringen, wo sie dann weihnachtlich dekoriert werden. Natürlich würde auch die Qualität der Bäume vorab von dem Team geprüft.

Wer Bäume hat, kann sich noch melden

Mit der Baumspende sollen folgende Standorte auf dem Breckerfelder Stadtgebiet in den nächsten Wochen versorgt werden: Eingang Schulstraße, der Kirchplatz, Ecke Denkmal-/Schmiedestraße, Frankfurter Straße (Höhe Optik Ziel), der Dorfplatz Zurstraße, Nesselberg und der Vorplatz vor dem Gerätehaus in Delle.

„Es wäre schön, wenn wir wieder genügend Bäume für alle Standorte zusammenbekommen“, sagt Buck. Wer also einen Baum hat, der dafür zu Verfügung gestellt werden könnte, kann sich gerne beim Stadtmarketing melden.

Weitere Infos gibt es per E-Mail an stadtmarketing@breckerfeld.de.

