Breckerfeld: Wie das Rathaus der Hansestadt digitaler wird

Breckerfeld. Termine im Rathaus Breckerfeld gibt es jetzt digital. Für welche Bereiche das gilt und wie es funktioniert.

Das Breckerfelder Rathaus wird digitaler. Für das Einwohnermeldeamt, in dem alles rund um Führerschein, Personalausweise und Umzüge geregelt wird, werden die Termine jetzt online vergeben. Für andere Bereiche des Rathauses ist das zunächst nicht möglich.

„Wir haben eine relativ lange Einführungsphase hinter uns“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus, „dabei ging es ganz simpel auch darum, wie lange die Kolleginnen für welchen Vorgang brauchen. Darüber hinaus haben wir den Bereich auch organisatorisch neu aufgestellt, so dass zwei Mitarbeiterinnen jetzt sämtliche Dienstleistungen abdecken.“

Wartezeiten werden verkürzt

Durch die Online-Terminvergabe erhofft sich die Verwaltung vor allem eine Entzerrung. „Besonders in der Zeit vor Corona ist es auf dem Flur vor den Büros oft trubelig zugegangen“, sagt André Dahlhaus, „wir gehen davon aus, dass sich das nun erheblich entspannt. Die Bürger müssen nicht mehr so lange warten. Und für die Mitarbeiterinnen wird es möglich sein, ihren Arbeitstag von vornherein besser zu planen. Denn deren Tätigkeit besteht ja nicht nur aus dem, was die Menschen bei ihrem Besuch unmittelbar mitbekommen.“ Außerdem erhielten die Bürger eine Bestätigungsmail, in der genau aufgeführt sei, welche Dokumente sie zu dem Termin ins Rathaus mitbringen müssten.

Momentan sind Termine online unter www.breckerfeld.de mit einem Vorlauf von rund einer Woche zu erreichen. „Wer keinen Internetzugang hat, kann sich nach wie vor im Rathaus melden und erhält dann wiederum einen Termin“, beruhigt André Dahlhaus all jene, die das neues System nicht nutzen können.

Für alle anderen Angelegenheiten sei das Rathaus wie gewohnt geöffnet.

