Breckerfeld will Sonntag ein Zeichen für Frieden setzen

Breckerfeld. Stadtverwaltung, Parteien und Kirchen laden am Sonntagabend zur Friedenskundgebung in Breckerfeld. Die Details.

Auch Breckerfeld will noch einmal ein Zeichen für den Frieden setzen – gegen den Krieg in der Ukraine. „Die Stadtverwaltung, alle Breckerfelder Fraktionen und die evangelische, katholische und neuapostolische Kirchengemeinde in Breckerfeld laden zu einer Friedensaktion in der Parkanlage auf dem alten Friedhof an der Windmühlenstraße ein“, sagt Bürgermeister André Dahlhaus.

Bereits in der vergangenen Woche hatten sich rund 80 Breckerfelder am Kreisverkehr im Zentrum der Stadt versammelt, um ein Zeichen zu setzen. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, zu der Aktion, die um 18 Uhr startet, dazuzustoßen“, so Dahlhaus.

Kerze im Glasbehälter mitbringen

Die Stadt bereitet sich bereits seit ein paar Tagen auf die Ankunft erster Kriegsflüchtlinge vor, hat bereits Wohnraum organisiert und Waren eingekauft, damit sie auf Vorrat vorhanden sind, falls Menschen aus der Ukraine in der Hansestadt eintreffen sollten. „Bislang ist noch niemand angekommen. Das könnte aber durchaus in den nächsten Tagen und Wochen passieren“, so der Bürgermeister.

Alle Teilnehmer werden gebeten eine Kerze (möglichst in einem Glasbehälter) zu der Versammlung mitzubringen, „damit wir gemeinsam ein Licht für den Frieden entzünden können.“

