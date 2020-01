Breckerfeld: Winkgen übergibt Führung der Löschgruppe

Wechsel an der Spitze der Löschgruppe Delle der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld: Stephan Winkgen wird im März nach 20 Jahren als Löschgruppenführer abtreten und den Staffelstab an seine Nachfolger Stephan Burmeister und Natascha Kritzler übergeben.

Dabei liegt dem bevorstehenden Wechsel kein Machtkampf bei der Feuerwehr zugrunde. „Irgendwann muss ja mal gut sein“, sagt Stephan Winkgen. „Ich stehe jetzt seit 20 Jahren an der Spitze der Löschgruppe. Da wird es Zeit, dass auch die Jüngeren mal ran dürfen.“

Geplanter Wechsel in Delle

Diesen geplanten Wechsel haben die Verantwortlichen über zwei Jahre vorbereitet. „Jetzt“, so erklärt Winkgen, „haben Stephan und Natascha die entscheidenden Lehrgänge besucht, so dass wir diese personelle Veränderung nun vollziehen können.“

Dabei geht Stephan Winkgen, der am 28. Februar im Rahmen einer kleinen Feierstunde offiziell verabschiedet wird, nicht ganz ohne Wehmut: „Nach so einer langen Zeit ist das ja völlig normal. Aber mit 56 Jahren werde ich ja jetzt nicht in die Ehrenabteilung wechseln. Ich bleibe der Löschgruppe erhalten und werde der neuen Führung mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es denn nötig ist.“

Anspruchsvollere Dienste

Dieser Wechsel war auch noch einmal Thema bei der jüngsten Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe.

Da lag es ein letztes Mal in Winkgens Hand, auf die Einsätze im Jahr 2019 zurückzublicken. „Die Dienste im abgelaufenen Jahr sind deutlich anspruchsvoller geworden“, fasste er zusammen. Arbeiten müsse die neue Führung der Löschgruppe an der Beteiligung an den Diensten.

Gewählt wurde neben der neuen Führung der Löschgruppe auch ein neuer Kassierer. Auf Wolfgang Falkenroth (ebenfalls seit 20 Jahren im Amt) folgen Norbert Falkenroth und als sein Stellvertreter Patrick Wolfart.

Prüfung bei der Feuerwehr in Bayern

Erinnert wurde auf der Besprechung an den Besuch der Partnerfeuerwehr in Perlesreut. In Bayern nahmen die Kameraden erfolgreich am bayrischen Leistungsnachweis teil. Gleiches galt auch für den Leistungsnachweis in Voerde. Darüber hinaus wurden viele Lehrgänge und Schulungen durch die aktiven Kameraden erfolgreich absolviert.

Folgende Ehrungen konnten im Jahr 2019 durchgeführt werden: Norbert Lohoff für die 41. Teilnahme am Leistungsnachweis, Lisa Burmeister bekam das Leistungsabzeichen in Gold, Ferdinand Neufeind wurde für 40 Jahre in der Feuerwehr und Wilhelm Reich für 50 Jahre in der Feuerwehr geehrt.

In 2019 wurden folgende Beförderungen durchgeführt: Silvio Keller zum Feuerwehrmannanwärter, Martin Brühl zum Hauptfeuerwehrmann und Björn Anton zum Oberbrandmeister. Silvio Keller wurde im Rahmen dieser Jahresdienstbesprechung zum Feuerwehrmann befördert.