Breckerfeld: Zentrum für Corona-Schnelltest eröffnet

Auch in Breckerfeld werden in der nächsten Woche Corona-Schnelltests durchgeführt.

Breckerfeld. In Breckerfeld eröffnet in der nächsten Woche ein Corona-Schnelltestzentrum. Einmal pro Woche können sich Bürger kostenlos testen lassen.

Ein privater Anbieter richtet ab Ende der kommenden Woche ein Corona-Testzentrum im Martin-Luther-Haus ein. Eine entsprechende Genehmigung liegt jetzt vor. Die Stadt und der Betreiber sprechen gerade letzte Details vor der Öffnung ab. Breckerfelder haben dann die Möglichkeit, einmal pro Woche vor Ort einen kostenlosen Schnelltest durchführen zu lassen.

Ist dieser Schnelltest positiv, müssen sich Betroffene selbst in Quarantäne begeben und sich einem PCR-Test unterziehen.

323 Schnelltests im EN-Kreis durchgeführt

Seit Dienstag haben im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis bereits 323 das Angebot eines kostenlosen Schnelltests genutzt. Vier von ihnen fielen positiv aus.

Parallel zu diesen ersten Abstrichen gehen bei der Kreisverwaltung weitere Angebote von Ärzten, Apotheken und privaten Dienstleistern ein. Auch am Freitag hat sich die Zahl der Testanbieter durch weitere Genehmigungen erhöht.

Zwei neue Testzentren gehen Samstag in Betrieb

Am morgigen Samstag gehen in Witten zwei größere Testeinrichtungen in Betrieb. Die eine wird auf dem Parkplatz der Firma Ostermann (Brauckstraße) eingerichtet und ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Alle Informationen zu diesem Angebot unter www.coronatest-witten.de.

Ebenfalls zum Testzentrum wird das Kulturzentrum Werkstatt (Mannesmannstraße). Die Türen dort sind montags von 9 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 13 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen unter www.drkwitten.de.

Auch in Wetter und Herdecke wird getestet

Größere Testzentren gibt es inzwischen auch in Herdecke und Wetter (www.schnelltest.nrw) sowie auf dem Parkplatz der Wittener Firma Lohmann (Ruhrtal2/Messmannstraße, www.gemeinschaftspraxis-im-rathaus.de).

In den übrigen Städten - also auch in Breckerfeld – laufen die Vorbereitungen für Angebote mit höheren Kapazitäten noch. „Die Anlaufstellen für Coronaschnell-Tests, die von uns bereits genehmigt sind und bei denen wir über notwendige weitere Informationen verfügen, haben wir in die Kreis App eingepflegt“, berichtet Ingo Niemann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Die Ennepe-Ruhr-Kreis App gibt es in den bekannten App-Stores. Die Übersicht der Testmöglichkeiten liefern die Würfel „Karte“ und „Ortsplan“.

Kreis listet Zentren in einer App auf

„Unter Einrichtungen ist es möglich, nur ,Corona-Schnelltest’ auszuwählen und sich diese dann auf der Karte anzeigen zu lassen“, so Niemann.

Noch bis Freitag, 19. März, haben Interessierte Gelegenheit, eine Genehmigung zum Testen zu beantragen. Um den dafür notwendigen formalen Weg kurz zu halten, hat sich die Kreisverwaltung für ein Online-Verfahren entschieden. Interessenten finden alle Informationen sowie das notwendige Formular auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.en-kreis.de.

Einmal pro Woche kostenloser Corona-Test

Wichtig für die Bürger: Laut Zusage der Bundesregierung können sie sich ab sofort einmal pro Woche kostenlos auf das Corona Virus testen lassen. Möglich ist dies unabhängig vom Wohnort in allen Einrichtungen, Arztpraxen und Apotheken, die dafür beauftragt sind.

Stichwort Ärzte und Apotheken: Bürger, die einen Abstrich bei einem Arzt oder in einer Apotheke machen möchten, sollten vorab möglichst Kontakt aufnehmen, um Kapazitäten und Termine abzuklären.

