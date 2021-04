Breckerfeld: Zwei traditionelle Osterfeuer sind abgesagt

Breckerfeld. Keine Osterfeuer in Epscheid, keines in Zurstraße. Die beiden Traditionsveranstaltungen in Breckerfeld müssen in der Corona-Zeit ausfallen.

Mit aktuellem Erlass hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Osterfeuer bzw. Brauchtumsfeuer untersagt. „Die Veranstalter der bisherigen Osterfeuer im Stadtgebiet Breckerfeld wurden bereits mit einem Schreiben darüber informiert, dass vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens mit einer Genehmigung der Feuer nicht zu rechnen ist“, teilt die Stadt Breckerfeld dazu mit.

Am Oster-Wochenende werden in der Hansestadt normalerweise neben vielen anderen vor allem zwei große Traditionsosterfeuer angezündet – zum einen beim SC Zurstraße am Sportplatz „Budden­kamp“, zum anderen von den Epscheider Junggesellen in Epscheid in der Feldmark am Ende der Dorfstraße hinter dem Hof Kötting.

Beisammensein fehlt den Breckerfelder Vereinen

Kilian Neuhaus von den Epscheider Junggesellen betont: „Wir hatten natürlich auf mehr Normalität dieses Jahr gehofft, aber es geht leider angesichts der Pandemielage noch nicht.“ Vor allem das gesellige Beisammensein fehle den Vereinsmitgliedern, „generell, aber mit Blick auf das Osterfeuer umso mehr. Normalerweise fangen wir schon vier Wochen vorher mit dem Einsammeln von Holz und Co. an. Auch beim Aufbau helfen viele Ehrenamtliche. Beim eigentlichen Osterfeuer sind dann meist zwischen 200 und 300 Besucher hier, das ist schon immer eine tolle und besondere Atmosphäre gewesen“, betont Neuhaus, der im Januar 2020 zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Im Coronajahr wollten die Epscheider Junggesellen eigentlich auch das Nachbarschaftsfest wieder aufleben lassen: „Das fiel leider auch aus.“ Aber die Vereinsmitglieder wollen die Ostertage dennoch nicht einfach vorüberziehen lassen. „Wir haben geplant, kleine Ostergedichte mit Schokohasen zu verteilen, um ein bisschen Freude zu verschenken. Auch wenn das natürlich kein Ersatz ist“, sagt der 23-Jährige. „Und natürlich haben wir alle die Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder ein normales Osterfeuer stattfinden kann.“

Trainings- und Sportbetrieb liegt in Zurstraße auch lahm

Ähnlich sieht die Situation beim SC Zurstraße aus. „Es ist jetzt das zweite Osterfeuer in Folge, das ausfallen muss“, sagt der Vorsitzende Olaf Kampmann. In den vergangenen 35 Jahren habe es nicht eine Absage gegeben. „Das Osterfeuer ist für uns als Verein mit eine der größten Einnahmequellen“, will Kampmann betonen. Rund 250 Besucher würden dafür nach Zurstraße kommen, „viele sogar über die Stadtgrenzen hinaus.“ Neben dem Osterfeuer liege auch der gesamte Trainings- und Sportbetrieb weiterhin lahm. „Je länger die Pandemie dauert, desto schwieriger ist es, das Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Wir hoffen einfach, dass es bald endlich wieder losgehen kann.“