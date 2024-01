Breckerfelder Feuerwehr: Infos nun schneller und direkter

Über größeres Einsätze und Gefahren - wie hier bei einem Unfall im Frühjahr an der Prioreier Straße - will die Feuerwehr Breckerfeld auf WhatsApp berichten.

Breckerfeld Schneller Zugang zu wichtigen Infos: Die Breckerfelder Feuerwehr hat einen eigenen WhatsApp-Kanal mit Nachrichten direkt vom Einsatz eröffnet.

Neben Facebook und Instagram bespielt die Feuerwehr Breckerfeld ab sofort einen eigenen WhatsApp-Kanal. Hier sollen in Zukunft Informationen zu Straßensperrungen oder laufenden Einsätzen veröffentlicht werden.

„Wegen der Möglichkeit, mit WhatsApp die Leute schneller zu informieren“, erklärt Hendrik Binder von der Feuerwehr. Dort sollten ausschließlich Gefahreninformationen ausgespielt werden. „Damit möchten wir den Menschen in und um Breckerfeld den Service bieten, zeitnah Informationen aus erster Hand zu bekommen“, heißt es in einer ersten Nachricht im neuen Kanal.

Breckerfelder Feuerwehr: WhatsApp-Kanal als Ergänzung

„Die Facebook und Instagram Posts bleiben bestehen, so wie sie sind“, erläutert Hendrik Binder die Social Media-Strategie der Feuerwehr: „Das ist ausschließlich als Ergänzung gedacht, und es geht nur um Informationen, die das alltägliche Leben beeinflussen. WhatsApp soll nicht genutzt werden, um die Beiträge von Facebook zu ersetzen.“ Die Beiträge für den neuen WhatsApp-Kanal sollen von ausgewählten Kräften direkt vom Einsatz aus geteilt werden, gibt er an: „Bei Facebook und Instagram ist es so, dass nur die fertigen Einsatzberichte und sonstige Informationen ausgespielt werden.“

Bereits einen Tag nach Veröffentlichung folgen dem Kanal rund 250 Leute, bei einem neuen Einsatz erhalten sie direkt eine Nachricht aufs Handy: „Wenn ich einer Seite bei Facebook oder Instagram folge, dann kommt da nicht automatisch eine Mitteilung bei einem neuen Post“, sagt Hendrik Binder.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen