Briefkasten in Hagen mit Silvesterböllern in die Luft gejagt

Nicht nur in Altenhagen wurde in der Silvesternacht gewütet, auch Eppenhausen war – wenngleich in geringerem Ausmaß – betroffen. An der Feithstraße sprengten Unbekannte einen Briefkasten der Deutschen Post vermutlich mit Böllern in die Luft. Die Sprengkraft war so groß, dass das Behältnis auseinanderflog und die Post einen Ersatz beschaffen muss. Das könne dauern, so Unternehmenssprecher Alexander Böhm: „Wer bis dahin etwas versenden will, sollte es dem Briefträger mitgeben, der es in den Bearbeitungsstrom einbringt.“

Ob sich in dem zerstörten Briefkasten Postsendungen befanden, wusste Böhm nicht zu sagen. Sollte dies der Fall gewesen sein, so würden die Briefe (oder das, was von ihnen übrig ist) ins Servicecenter Briefermittlung nach Marburg gebracht und dort geöffnet. Das sei in solchen Fällen erlaubt, um vielleicht noch den Absender ermitteln und diesem den Brief wieder übergeben zu können.

Vermutlich die gleichen Täter beschädigten den nur wenige Meter entfernten Schaukasten des Stadtteilforums Eppenhausen, in dem der Verein Mitteilungen und Nachrichten aushängt. Die Rückwand ist, wahrscheinlich infolge eines brachialen Tritts, verbeult und undicht. „Glücklicherweise blieb die Glasscheibe unversehrt“, so Hinrich Riemann vom ehrenamtlich tätigen Stadtteilforum, das nun versuchen muss, Geld für die Reparatur aufzutreiben.

Schatzmeisterin Martina Pfahler stellte zudem am Freitag fest, dass eine Fensterscheibe der nahen Grundschule Boloh Risse aufweist. Auch dies könnte auf das Konto der gleichen Täter gehen.