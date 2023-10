Verkehr in Hagen Brückensperrung in Hagen-Eilpe: Notreparatur am Montag

Eilpe. Zumindest für eine Notreparatur der gesperrten Brücke in Hagen-Eilpe gibt es jetzt eine Perspektive – aber das ist nur ein Provisorium.

Eine Notinstandsetzung des zurzeit zwischen der Hagener Stadthalle und Delstern gesperrten B54-Abschnitts der Volmetalstraße rückt in greifbare Nähe: Wie Straßen-NRW mitteilt, habe man die Situation mit einer beauftragten Fachfirma vor Ort begutachtet und befinde sich in den finalen Abstimmungen. Eine Notinstandsetzung des schadhaften Brückenlagers könnte demnach am kommenden Montag, 9. Oktober, beginnen. „Die Fertigstellung der Arbeiten ist kurzfristig geplant“, so Julia Ollertz, Sprecherin des Landesbetriebes. „Nach dieser Notmaßnahme kann die B54 wieder eingeschränkt unter Verkehr genommen werden.“ Das soll auch für die ebenfalls gesperrte Bahnstrecke der Volmetalbahn gelten.

Akutes Sicherheitsrisiko

Am Mittwoch der vergangener Woche waren an dem Brückenabschnitt akute Schäden festgestellt worden, so dass aus Sicherheitsgründen eine sofortige Sperrung angeordnet wurde. Aufgrund eines Lagerbruches liegt der Überbau der Volmetalbrücke auf einem sogenannten Notstapel in der Lagerachse auf. Dadurch hat sich die Lasteinleitung in die Unterbauten geändert und im Randbereich eines Pfeilers sind Risse entstanden. Bei der Notinstandsetzung werden nun Hydraulikpressen zwischen den vorhandenen Lagerplatten aufgestellt, um die Notstapel zu entlasten. Mittelfristig müssen die Brückenlager und die Fahrbahnübergangskonstruktionen komplett erneuert werden. Hierfür gibt es jedoch noch keinen Zeitplan.

