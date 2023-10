Die Auseinandersetzung ereignete sich vor der Rathausgalerie in Hagen.

Polizei Brutale Auseinandersetzung vor der Rathausgalerie in Hagen

Hagen-Mitte. Es war tiefe Nacht, als zwei Hagener vor der Rathausgalerie mit mehreren Personen aneinander gerieten. Es folgte ein brutaler Angriff.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Hagen entdeckte in der Nacht zum Samstag in der Fußgängerzone der Innenstadt einen 32-jährigen Mann, der verletzt auf dem Boden lag. Neben ihm befand sich ein weiterer Mann (33), der sich um den Verletzten kümmerte.

Die beiden Hagener gaben an, sich gegen 1.40 Uhr auf dem Platz vor der Rathausgalerie in der Mittelstraße aufgehalten zu haben, als sie in Streit mit einer aus sieben Personen bestehenden Gruppe gerieten,. Worum es bei dem Wortgefecht ging, gaben die Männer nicht an. Jedenfalls eskalierte die Auseinandersetzung.

Hilflosem Mann wird gegen den Kopf getreten

Ein Mann aus der Gruppe trat dem 32-Jährigen gegen den Kiefer, woraufhin er bewusstlos zu Boden ging. Ein weiterer Mann habe dem hilflosen Hagener darüber hinaus noch gegen den Kopf getreten.

Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Cinestar. Die beiden Angreifer seien Menschen mit dunkler Hautfarbe gewesen, teilten die beiden Hagener nach Angaben der Polizei Hagen mit. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Verletzungen des 32-Jährigen. Wie schlimm es ihn erwischt hatte, vermochte die Polizei Hagen nicht zu sagen, doch lehnte er es ab, ins Krankenhaus gebracht zu werden.

Beide Hagener hatten erheblich dem Alkohol zugesprochen

Der Hagener hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,3 Promille. Das Testgerät bei seinem unverletzt gebliebenen Begleiter zeigte sogar über 1,9 Promille an.

Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02331-9862066 zu melden und Hinweise zu geben. Bei der Personengruppe soll es sich um drei Männer mit dunkler sowie vier Männer mit heller Hautfarbe handeln.

