Brutaler Dieb greift Mitarbeiterin der Caritas in Hagen an

Ein brutaler Getränkedieb hat am Montagnachmittag eine Mitarbeiterin der Caritas am Konrad-Adenauer-Ring in Hagen verletzt.

Ein brutaler Getränkedieb hat am Montagnachmittag beim Stehlen eine Mitarbeiterin der Caritas in Hagen angegriffen und verletzt.

Der 48-jährigen Frau war der Mann am Montagnachmittag in einem Lagerraum der Sozialeinrichtung am Konrad-Adenauer-Ring aufgefallen, wo er sich gegen 15 Uhr in der Nähe der dort aufbewahrten Getränke herumtrieb. Sie bekam mit, wie er gerade einen Karton mit zwölf Getränkepäckchen im Wert von rund zehn Euro stehlen wollte.

Als die Frau den Mann ansprach und fragte, was er da mache, ging er nach ihrer Darstellung auf sie los, zog sie am Arm und kratzte sie. Danach soll er sie brutal an den Haaren gerissen und zu Boden geworfen haben. Dabei schlug sie mit dem Kopf auf.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Doch damit nicht genug, der Unbekannte nahm auch noch eine Kaffeekanne aus einem Regal und schlug damit auf die Frau ein. Anschließend flüchtete er aus dem Gebäude.

Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Konrad-Adenauer-Ring befindet sich eine Zweigwerkstatt der St. Laurentius-Werkstätte. Dort werden Menschen mit einer chronischen psychischen Erkrankung gefördert, die nicht auf dem Arbeitsmarkt oder in einer anderen beruflichen Reha-Maßnahme zu vermitteln sind.

Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 02331-986 2066 erbeten.

