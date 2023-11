Brutaler Raub in Hagen: Mit Schlagstöcken gegen Köpfe

Brutale Attacke am Allgemeinen Krankenhaus in Hagen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Foto: Ralf Rottmann/

Hagen-Mitte Zwei Jugendliche sind in Hagen am Samstag Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Die Täter setzten Schlagstöcke ein.

Am vergangenen Samstag zwischen 19.30 und 20 Uhr kam es auf der Grünstraße unterhalb des Allgemeinen Krankenhauses zu einem schweren Raub mit einer brutalen Prügel-Attacke: Zwei Jugendliche aus Hagen (16 und 17 Jahre alt) befanden sich zunächst in einem Linienbus und verließen diesen an der Haltestelle Allgemeines Krankenhaus. In Höhe der Treppenabgänge in Richtung Innenstadt wurden die beiden Jugendlichen dann von einer fünf-bis sechs-köpfigen Gruppe eingeholt und ohne jede Vorwarnung mit einem Reizstoffsprühgerät angegangen und schließlich mit einer Art Schlagstock gegen Kopf und Körper geschlagen.

Derart beeinträchtigt wurden beiden Jugendlichen die Handys und Kopfhörer abgenommen. Nach der Tat entfernte sich die Gruppe in Richtung Innenstadt und die Jugendlichen suchten zunächst medizinische Hilfe im nahen gelegenen Krankenhaus. Zwei der Täter können wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter ist zwischen 20 und25 Jahre alt, und ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, männlich und erscheint nordafrikanischer Abstammung.

Die Haare waren etwa schulterlang, dunkel und gelockt. Dieser Täter war dunkel bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,70 Meter groß, männlich und von der Erscheinung ebenfalls nordafrikanischer Abstammung. Dieser Täter trug einen Kinnbart in Form eines sogenannten Ziegenbartes, hatte kurze dunkle Haare und war mit einer dunkel blauen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder aber verdächtigen Personen machen kann, sich unter der Rufnummer 9862066 zu melden.

