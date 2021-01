Büchereien Hohenlimburg und Haspe starten Abhol-Service

In der Stadtteilbücherei in Hohenlimburg können ab sofort bis zu zehn Leihmedien kontaktlos bestellt und vor Ort abgeholt werden. Interessiert können sich ihre Titel auch je nach Genre von den Büchereimitarbeitern zusammenstellen lassen.

Hohenlimburg/Haspe Ab sofort können bis zu zehn Leihmedien aus den Stadtteilbüchereien online bestellt und vor Ort abgeholt werden. "Wunschtüten" möglich

Die Büchereien in Hohenlimburg und Haspe möchte auch während des Lockdowns für ihre Leser erreichbar sein. Deshalb können Interessierte ab sofort bis zu zehn Leihmedien aus dem Bestand per Telefon oder Email vorbestellen und kontaktlos entgegennehmen in der Hohenlimburger Stadtteilbücherei, Stennertstraße, und der Stadtteilbücherei Haspe, Kölner Straße 1.

Feste Abholtermine

Dazu wird telefonisch mit der Büchereien ein Abholtermin für die Wunschmedien vereinbart. Das Büchereiteam weist darauf hin, dass dabei immer die Leseausweisnummer angegeben werden muss. Die Abhol-Termine werden so gelegt, dass sich die Leser nicht begegnen.

Auswahl zuhause - "Überraschungstüte" möglich

Von zuhause aus kann man bequem in den Online-Katalog der Bücherei schauen und Titel auswählen (www.hagen-medien.de). Bei der Aktion "Wunschtüte" können die Nutzer die Qual der Wahl auch den Büchereimitarbeitern überlassen und diese nach Genre auswählen lassen. Beispiel: „Ich hätte gerne 3 Thriller, 2 Liebesromane und 3 Kinderkrimis“. Welche Bücher die Mitarbeiter dann wählen, bleibt bis zum Abholen eine Überraschung. Zum vereinbarten Abholtermin bekommt der Kunde ihre Wunschtüte an der Eingangstür ausgehändigt.

Tasche für Transport mitnehmen

Die Bücherei-Mitarbeiter bitten darum eine Tüte bzw. Tasche zur Abholung der Bücher mitzubringen. Das Angebot bezieht sich auf alle Medien der Stadtteilbücherei Hohenlimburg (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Zeitschriften, Kindermedien, Brettspiele etc.). Besonders Familien mit Kindern können vom Angebot der Wunsch-Tüte profitieren, um die Kinder in dieser besonderen Zeit sinnvoll zu beschäftigen.

Kontaktdaten der Bücherei

Das Angebot steht zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags: von 10-13 Uhr und 14-16 Uhr Telefonische Bestellung unter der Telefon-Nummer: 02331/207-4477.

Digitales Angebot "Onleihe"

Zusätzlich steht natürlich weiterhin das digitale Angebot der „Onleihe“ bereit. Weitere Informationen zur „Wunschtüte“ und zur „Onleihe“ gibt das Team der Stadtbücherei unter Telefon 02331/207-3591 oder unter E-Mail stadtbuecherei@stadt-hagen.de sowie auf der Internetseite www.hagen.de/stadtbuecherei.