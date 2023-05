Bürger sollen mitreden – Ideen für Hagens Innenstadt gesucht

Hagen. Zum Treffen „Hagen handelt“ haben sich 100 Teilnehmer angemeldet, 500 können kommen. Und was verbirgt sich hinter dem „digitalen Stadtgutschein“?

In eineinhalb Wochen, am Dienstag, 30. Mai, will Hagen handeln. So – „Hagen handelt“ – heißt zumindest der Aktionstag, der sich als Innenstadtimpuls versteht. In der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer sollen sich dann Experten, Einzelhändler, Immobilieneigentümer und Bürger treffen, um sich auszutauschen. Es sollen Wege aus der Krise aufgezeichnet und diese dann auch eingeschlagen werden.

Noch reichlich Luft nach oben

Der große Hörsaal in der SIHK bietet 500 Teilnehmern Platz, bislang haben sich knapp 100 Interessierte angemeldet, da ist also noch reichlich Luft nach oben. Was die Teilnehmer erwartet? Hoffentlich sehr kurze Eröffnungsreden und allgemeine Statements, damit es dann zügig „ans Eingemachte“ gehen kann, sprich, über Konkretes zur Verbesserung der Stadtsauberkeit, des Sicherheitsgefühls der Bürger und des Image der Stadt, die in den letzten Jahren immer mehr an Attraktivität verloren hat, gesprochen wird.

Bereich Mittelstraße soll aufgewertet werden

In Workshops soll – wie der Name schon sagt – gearbeitet werden. Da geht es zum Beispiel um die neu gegründete Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG), die das Ziel verfolgt, den Bereich Mittelstraße aufzuwerten.

Der Bereich Mittelstraße in der Hagener Fußgängerzone soll aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Foto: Michael Kleinrensing

Außerdem werden Pläne zum neuen Einzelhandelskonzept im Saal aufgehängt, „die Öffentlichkeit wird also einbezogen und Ansprechpartner werden vor Ort sein“, verspricht SIHK-Handelsexpertin Kirsten Deggim.

Und die Hagener Wirtschaftsentwicklung? Die stellt vermutlich ihre Ideen zum geplanten digitalen Stadtgutschein vor. Ähnlich wie Ahaus im Münsterland soll Hagen nämlich eine Art Wertgutschein bekommen, der in sich beteiligenden Geschäften und Gastronomiebetrieben (Akzeptanzstellen) eingelöst werden kann. Ein erfolgversprechender Weg aus der Krise? Wer weiß. . .

Digitaler „Hagen-Gutschein“

Wer mehr zum digitalen „Hagen-Gutschein“ erfahren möchte, kann ja am 30. Mai von 16 und 18 Uhr bei „Hagen handelt“ in der SIHK in der Bahnhofstraße 18 vorbeikommen. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt’s online auf der Homepage der SIHK unter www.sihk.de/hagen

Weitere Infos:

„Hagen handelt“ wird von einer Veranstaltungsgemeinschaft organisiert. Beteiligt sind die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK), die Hagener Wirtschaftsentwicklung (früher Hagen-Agentur), der Unternehmerverein und der Unternehmerrat.

Moderiert wird „Hagen handelt“ von dem Stadtentwickler und „Stadtmacher“ Stefan Postert.

