Bürgerentscheid: Überwindet Hagen die Wahlmüdigkeit?

Hagen. Am Sonntag haben die Menschen beim Bürgerentscheid in Hagen das Wort. Aber werden auch genug Wahlberechtigte teilnehmen?

Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Am Sonntag sind etwas mehr als 145.000 Hagener Wahlberechtigte aufgerufen, über die Zukunft des Lennebades im Stadtbezirk Hohenlimburg zu entscheiden. Per Bürgerentscheid – die direkteste Form der Demokratie, die die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen vorsieht. Doch um den am 24. Juni vom Rat der Stadt beschlossenen Plan, das stark sanierungsbedürftige Lennebad zu schließen und stattdessen das Henkhauser Freibad (so planen Stadt und Schwimmverein das neue Henkhauser Freibad) für ein ganzjähriges Schwimmen in Hohenlimburg mit einer Teilüberdachung zu versehen, zu kippen, gibt es eine hohe Hürde für die, die den Bürgerentscheid herbeigeführt haben.

14.500 Ja-Stimmen benötigt

Soll besagter Ratsbeschluss gekippt und das Richard-Römer-Lennebad saniert und wie bisher für die Öffentlichkeit und den Schul- und Vereinssport weiterbetrieben werden? Das ist die Frage, die alle Wahlberechtigten am morgigen Sonntag – wenn sie denn nicht schon die Briefwahl genutzt haben – beantworten können. Die Initiative, die das Lennebad erhalten will, benötigt dabei nicht nur eine Mehrheit. Damit der Bürgerentscheid erfolgreich ist, müssen auch zehn Prozent der Wahlberechtigten mit „Ja“ stimmen. Das sind rund 14.500 Stimmen (Das Wählerverzeichnis schloss gestern Abend. Die präzise Zahl liegt nicht vor).

Eine schwache Wahlbeteiligung

Schon bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 war die Wahlbeteiligung in Hagen sehr schwach. Die Bürger hier sind noch wahlmüder als in den restlichen Kommunen des Landes. Das sorgt – wenn es darauf ankommt – am Ende auch für zumindest fragwürdige Legitimationen von gewählten Fraktionen oder Mandatsträgern. Nur 42 Prozent der Wahlberechtigten gingen wählen. Im Jahr 2020 gab es 147.000 Wahlberechtigte – nur 31.085 davon machten ihr Kreuzchen für den alten und neuen OB Erik O. Schulz. Die beiden stärksten Fraktionen im Rat, die SPD und die CDU, holten absolut knapp 15.573 und 16.802 Stimmen. Mehrheiten sehen wahrlich anders aus.

Ein verdrossenes Klima

In diesem verdrossenen Klima wird der Bürgerentscheid, der kostentechnisch zwar Auswirkungen auf die ganze Stadt hat, aber im Kern nur die Belange eines einzelnen Stadtbezirks betrifft, vermutlich eine knappe Kiste. 14.500 Ja-Stimmen zu erzielen, ist schon anspruchsvoll. Überhaupt so viele Menschen zu mobilisieren noch viel anspruchsvoller. Auf der anderen Seite begleiten auch Wut und Enttäuschung den Entscheid. Viele Hohenlimburger, das ist immer wieder Thema in unseren Berichterstattungen, sehen gewohnte Infrastruktur in ihrem Bezirk in Gefahr und immer noch steckt in vielen Köpfen eine in der Wirklichkeit nicht mehr existente Grenze zwischen der bis 1975 eigenständigen Stadt Hohenlimburg und dem großen Nachbarn Hagen. Ob dieser Umstand genug Wähler mobilisiert?

Konflikte hinterlassen Spuren

Klar ist, das sagen alle Parteien, auch die Befürworter der Teilüberdachungslösung im 1929 eröffneten Freibad Henkhausen: Es ist gut, dass der Tag der Entscheidung morgen gekommen ist. Dem Entscheid ist ein monatelanges Ringen und Debattieren in der Öffentlichkeit und in sozialen Medien vorausgegangen, das Spuren hinterlassen hat. Oft überwogen persönliche Eitelkeiten und Konflikte dabei mehr als die reine Faktenlage, die wir Ihnen in dieser Ausgabe auf unserer Hohenlimburger Seite noch einmal präsentieren.

Zusammengestellte Fakten

Was ist wirklich wichtig? Was muss ich – fernab von Nebengeräuschen, Stimmungslagen und Lagerbildungen – wissen. Die Redaktion hat die Fakten zusammengestellt und beiden Lagern final ein letztes Wort gegönnt. Nun entscheiden die Bürger. „Ich hoffe, dass sich einige Gräben nach diesem Bürgerentscheid wieder schließen“, sagt Frank Schmidt (Bürger für Hohenlimburg), der auch Vertretungsberechtigter des Bürgerentscheides ist.

