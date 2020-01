Mann springt für Smartphone-Fotos in Hagen auf Bahngleise

Zu einem lebensgefährlichen Fotoshooting ist es am Montag in den Mittagsstunden am Hagener Hauptbahnhof gekommen.

Gegen 14 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei wie ein Mann im Hagener Hauptbahnhof in die Gleisanlagen sprang. Von dort aus machte der 29-Jährige Fotos von seinen Begleitern, die noch auf dem angrenzenden Bahnsteig standen. Nachdem die Bilder gemacht waren, kletterte der Fotograf zurück auf den Bahnsteig.

Bußgeldverfahren eingeleitet

Daraufhin wurde der in Hagen lebende Mann von den Beamten auf die Lebensgefahr seiner Aktion hingewiesen. Eindringlich versuchten die Bundespolizisten dem Syrer zu vermitteln, dass schienengebundene Züge nun einmal plötzlich auftauchenden Hindernissen nicht ausweichen könnten. Da der Mann sich allerdings wenig einsichtig zeigte, wurde ein Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei ausdrücklich vor solch einem Verhalten. Sowohl für Privatpersonen als auch professionelle Fotografen gelte, dass der Aufenthalt oder auch Balancierübungen im und am Gleiskörper zu tragischen Unfällen führen können. Gerade Bilder zu Werbezwecken würden häufig den Eindruck erzeugen, dass sich auf Bahngleisen sorglos balancieren lasse. „Gleise sind kein Fotostudio“, warnt daher die Bundespolizei ausdrücklich und lässt auch keine Ausnahmen zu.