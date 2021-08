Bundespolizei holt nackten Reisenden aus dem ICE nach Hagen

Hagen. Für einen Einsatz der Bundespolizei hat am Hagener Hauptbahnhof ein Reisender in einem ICE ohne Hose gesorgt. Hier die Hintergründe:

Mit einem ganz speziellen Bahnreisenden aus Bochum hatte es die Bundespolizei bereits am Freitagmorgen am Hagener Hauptbahnhof zu tun. Der 24-Jährige war nackt in einem ICE-Abteil eingeschlafen. Bahnmitarbeiter im ICE 855 von Wuppertal nach Hagen alarmierten gegen 8 Uhr die Bundespolizei, weil ein Reisender ohne Fahrschein in einem Großraumabteil eingeschlafen war. Dabei war seine Hose so weit geöffnet, dass gar sein Geschlechtsteil herausragte.

24-Jähriger ist stark alkoholisiert

Einsatzkräfte brachten, den mit zwei Promille alkoholisierten Mann aus dem Zug und brachten ihn zur Wache. Auf dem Weg dorthin beleidigte der aggressive 24-Jährige mehrmals die Beamten. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Nötigung, Erschleichen von Leistungen und Beleidigung ein. Da der Bochumer wenig später auch gegen ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Hagen verstieß, kam ein weiteres Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch hinzu.

