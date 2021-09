Bundestag: So wählte Hagen in seinen Straßen und Vierteln

Hagen. In keinem einzigen Wahllokal rutscht Timo Schisanowski unter die 20-Prozent-Marke. Die Kontrahenten haben große Streuungen – auch die AfD.

Wie siegreich Sieger wirklich sind und wie unterlegen die Verlierer in Hagen, zeigt sich meistens im Vergleich mit den Ergebnissen vorangegangener Bundestagswahlen in Hagen. Ein Blick auf die Einzelkandidaten (Erststimme), die Parteien-Ergebnisse (Zweitstimme) und die Entwicklung in Hagens Vierteln.

Der Sieger Timo Schisanowski

31,6 Prozent und fast sechs Prozent vor dem Zweitplatzierten Christian Nienhaus – der 40-Jährige gewinnt den Wahlkreis, fährt nach Berlin. Zu seinem Ergebnis gehört aber auch der Abwärtstrend. Er schneidet knapp 1,2 Prozentpunkte schlechter ab als seine Partei auf lokaler Ebene und kommt an die Zahlen, die sein Vorgänger René Röspel bei den vorausgegangenen Bundestagswahlen eingefahren hatte nicht annähernd heran. Röspel war beliebter in der Gesamtwählerschaft: 39,2 Prozent bei den Erststimmen zur Wahl 2017, 41,7 Prozent in 2013, 43 Prozent in 2009, 52,3 Prozent in 2005 – nur um mal Beispiele zu nennen. 23 Jahre saß Röspel im Bundestag und holte in Hagen – einer langjährigen SPD-Hochburg – immer deutlich mehr Stimmen als seine Partei. Die legt im Wahlkreis 3,7 Prozentpunkte zu, Schisanowski schneidet dennoch schlechter als sie ab. Aber: es gibt weiter SPD-Stammbereiche in der Stadt, in denen auch der 40-Jährige stark abschneidet. Im Prinzip ganz Vorhalle, Haspe, Altenhagen, Eckesey und auch im Nienhaus-Ortsteil Hohenlimburg. In Brockhausen holt er 42 Prozent, in Elsey, an der Harkortstraße, Tillmannsstraße oder in der Unteren Selbecke auch über 40 Prozent. Nie – das ist gleich noch mal ein Punkt – rutscht Schisanowski stadtweit in einem einzigen Wahllokal unter 20 Prozent.

Der Zweitplatzierte Christian Nienhaus

Der Kandidat selbst erklärt, dass die Geschehnisse rund um Kanzlerkandidat Armin Laschet es unmöglich gemacht hätten, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Tatsächlich ist es aber zum einen in besten Merkel-CDU-Jahren auch nicht gelungen, den Hagener Wahlkreis von rot zu schwarz zu drehen und zum anderen ist es Nienhaus einfach nicht gelungen, eine so gute, nennen wir es mal Basis-Wählerschaft wie Schisanowski aufzubauen, der keine großen Streuungen nach unten in seinen Hagener Wahlbezirksergebnissen hat. Das ist leicht abzulesen: Der schlechteste Hagener Wahlbezirk in Schisanowskis Fall ist die Bredelle (eine CDU-Bank sozusagen) mit immerhin noch 20,7 Prozent aller Stimmen. Selbst in den für die SPD und den Einzelkandidaten schwierigen Vierteln wie dem Höing, Berchum, Hestert oder Kuhlerkamp kratzt Schisanowski noch an 25, 26, 27 Prozent. Nienhaus hingegen hat eine weite Streuung nach unten in den Ergebnissen. In Teilen Wehringhausens 9,6 Prozent, in der SPD-Hochburg Haspe um die 15 Prozent oder in Bathey 21,7 Prozent. Das sind allesamt Viertel – dazu genannt noch Klutert, Fritz-Steinhoff-Park, Delstern oder Haldener Straße – wo die Differenz zwischen beiden oft zwischen acht und 15 Prozent liegt. Auf alle Wahlbezirke geblickt einfach zu viel – und am Ende allein in Hagen (EN nicht mitgerechnet) ein Stimmen-Unterschied von knapp über 4000 Stimmen. Bei den Zweitstimmen muss die CDU Verluste im Wahlkreis von 4,6 Prozent hinnehmen.

Dass die SPD in ihren Stammbezirken wie Haspe, Altenhagen oder Vorhalle, wo es oft bis an die 40-Prozentmarke geht, keine Federn gelassen hat, war möglicherweise abzusehen. Doch Nienhaus sah auch in seinem Heimatbezirk Hohenlimburg kein Land: Der geht mit 32,3 Prozent an die SPD, die CDU holt hier 27,2 Prozent der Stimmen. Von den 28 Hohenlimburger Wahllokalen konnte Nienhaus drei gewinnen, dazu wenige Briefwahlbezirke. Der Rest ging an Schisanowski. In Elsey sogar mit Unterschieden bis zu 20 Prozent.

Katrin Helling-Plahr (FDP) und Janosch Dahmen (Grüne)

Im Bund gelten ihre Parteien gerade als die „Königsmacher“ für die Regierungsbildung. Im heimischen Wahlkreis holt Katrin Helling-Plahr, die in den vergangenen vier Jahren bereits Bundestagsluft schnuppern durfte und nun wieder über die Landesliste einzieht, 9,5 Prozent der Stimmen. Für den Nicht-Hagener Janosch Dahmen sind es es beachtliche 12,6 Prozent. Auch er zieht über die Landesliste ein. Beide legen im Vergleich zu 2017 zu: Die FDP mit 1,5 Prozent, die Grünen gar mit 8,7. Im Gegensatz zu Janosch Dahmen gelingt es Helling-Plahr aber nicht, in einem Hagener Wahlbezirk mal an der 20 Prozent-Marke zu kratzen. Sie ist stark in der Tondernsiedlung (15 Prozent), der Bredelle (14,9), auf der Hestert (13,2) oder auf Emst in Halden und in den Südortsteilen Priorei und Rummenohl (um die 12 Prozent). Es gibt aber Viertel, in denen die FDP keine Rolle zu spielen scheint. Allen voran Wehringhausen oder Delstern mit drei bis vier Prozent. Auch in Boele, Vorhalle und Haspe kommt die im Bund stark abschneidende FDP mit ihrer Hagener Direktkandidatin nicht über sieben Prozent hinaus. Ihre besten Bezirke sind Eilpe/Dahl und Hohenlimburg mit 9,5 und 9,6 Prozent.

Anders Janosch Dahmen (Grüne): Er punktet über 20 Prozent rund um den Stadtgarten, am Höing, am Funckepark, mit 17 Prozent in Delstern und in vielen Briefwahlbezirken. Sowohl er als Einzelkandidat als auch die Partei profitieren in Hagen vom Bundestrend. Die Partei legt ein Plus von knapp 6 Prozent in Hagen hin. Dahmens schwächster Stadtbezirk ist der Hagener Norden. Hier holen er und die Partei nur eine Neun vor dem Komma. In Bereichen wie der Steinhausstraße, in Hengstey, in Boele oder im Nahmertal nur drei bis fünf Prozent. Am stärksten sind die Grünen mit 14,4 Prozent im Bezirk Mitte, wo zudem eine Parallelität mit wichtigen Umweltthemen, die vor allem durch die hohe Verkehrsbelastung rühren, gezogen werden darf. Auch im Hagener Süden liefern die Grünen gute Ergebnisse mit bis zu 12,9 Prozent ab. Im Süden spielt das Thema Windenergie eine enorme Rolle. Die Flutkatastrophe am 14. Juli traf das Volmetal zudem mit voller Wucht. Ein Zusammenhang ist auch hier nicht bewiesen, läge aber nah.

Die AfD und Andreas Geitz

Noch bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr war die Hagener AfD damit bekannt geworden, dass sie in Hagen das zweitbeste Ergebnis landesweit eingefahren hatte. Auch wenn die Ergebnisse allein von der Wahlbeteiligung her nicht verglichen werden können (zur Kommunalwahl gingen nur gut 41 Prozent der Wahlberechtigten in Hagen), ist zumindest erwähnenswert, dass die AfD bei einer mehr als 30-prozentigen Zunahme der Beteiligung in Hagen 10,5 Prozent erreicht. Im Vergleich zur vorangegangenen Bundestagswahl allerdings verlieren sie 2,6 Prozent. Und es gibt Wahllokale, in denen sowohl die Partei als auch Kandidat Andreas Geitz über die 20-Prozentmarke gesprungen sind. Leimstraße in Haspe (24 Prozent) beispielsweise, Steinhausstraße in Kabel und Nahmertal mit rund 21 Prozent, Helfe mit 20,4 Prozent. Am stärksten ist die Partei bei den Zweitstimmen in Haspe, knapp 14 Prozent holt sie auch in Boele. An der Sonntagstraße in Boelerheide machten auch fast 20 Prozent der Menschen ihr Kreuz für Andreas Geitz. In Bathey waren es 17 Prozent, an der Tondernsiedlung gut 15 Prozent. Die AfD punktet damit in Hagen nicht nur in problematischen Vierteln, sondern auch in gut bürgerlichen Teilen der Stadt deutlich über dem Bundesergebnis.

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 erlebt die AfD in ihren starken Hagener Vierteln wie am Hüttenplatz, an der Alexander- und der Alleestraße oder an der Wehringhauser Straße, oder der Leimstraße keinen sonderlich großen Einbruch (allerhöchstens mal zwei Prozent). Der Zuspruch ist hier aber mit 17 bis 20 Prozent (Leimstraße sogar 24 Prozent) ungebrochen groß. An vielen der genannten Orte gibt es große soziale Unterschiede oder höhere Migrantenanteile.

Die Linken und Ingo Hentschel

Nur im Vorhaller Ortsteil Brockhausen schafft der Linken-Kandidat ein zweistelliges Ergebnis von 10,7 Prozent. Was interessant ist, denn der restliche Teil Vorhalles ist fest in SPD-Hand. An der Altenhagener- und an der Allestraße sind es ebenfalls noch 8,7 Prozent und in Wehringhausen noch ordentliche sieben Prozent, dann geht es aber in den niedrigen einstelligen Bereich. Am schwächsten sind die Linken in Fley und an der Bandstahlstraße mit nur knapp einem Prozent der Stimmen. Gegenüber der vorangegangen Bundestagswahl verlieren die Linken auch fast zwei Prozent bei den Erststimmen und sogar fast vier bei den Zweitstimmen und holen auch weniger Stimmen als im Bund. Da sie traditionell nicht über einen wertigen Listenplatz abgesichert sind, schafft es aus dem Raum Hagen und EN wieder kein Linker in den Bundestag.

Die „kleinen Kandidaten“

Athanasios Sarakatsanos (Die Partei) holte insgesamt 1809 Stimmen, knapp 2,1 Prozent also. Sara Buschner von den Freien Wählern holte 1351 Stimmen, also 1,5 Prozent. Markus Effenberger (Die Basis) schaffte es auf 763 Stimmen und Einzelkandidat Michael Tropp bei seinem zweiten Antritt auf 703 Stimmen. Abgeschlagener Letzter ist Reinhard Funk (MLPD) mit 139 Stimmen.

Die ungültigen Stimmen

Bundesweit waren 499.163 Erststimmen ungültig. Bei den Zweitstimmen waren es 419.317. Aus Hagen fließen 1666 ungültige Stimmen in diese Rechnung mit ein.

