Bundestagswahl 2021 Hagen: Schisanowski liegt vorn

Nach Monaten des Wahlkampfes kommt es endlich zur Abstimmung: Von 8 bis 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger aus Hagen ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben.

In diesem Newsblog hält die Lokalredaktion Sie am Wahltag über das Geschehen in Hagen und Breckerfeld auf dem Laufenden. Geht bei der Stimmabgabe alles reibungslos über die Bühne? Wie weit ist die Auszählung? Und natürlich: Wer gewinnt den Wahlkreis 138?

Zu diesem Wahlkreis gehören 266 Stimmbezirke. 170 von ihnen liegen in Hagen, 96 im Ennepe-Ruhr-Kreis.

Hier finden Sie nach 18 Uhr die Ergebnisse:

20.51 Uhr: Das Breckerfelder Endergebnis liegt vor, alle 18 Stimmbezirke sind ausgezählt. Auffällig: Christian Nienhaus liegt deutlich über dem Zweitstimmenergebnis seiner CDU, Timo Schisanowski dagegen unter dem Ergebnis seiner SPD. Erstsimmen: Timo Schisanowski/SPD 28,29 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 32,62, Janosch Dahmen/Grüne 14,38, Andreas Geitz/AfD 8,50, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,48, Ingo Hentschel/Linke 1,82. Zum Vergleich die Zweitstimmen: CDU 27,46, SPD 30,03, FDP 12,10, Grüne 13,50, AfD 8,46, Linke 2,49. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,57 Prozent.

20.43 Uhr: 181 von 266 Stimmbezirken sind ausgezählt. Das Zweitstimmenergebnis: SPD 32,35 Prozent, CDU 23,34, FDP 11,32, Grüne 11,59, AfD 10,70, Linke 3,43, Sonstige 7,26.

20.35 Uhr: Der einzige Hagener Einzelkandidat in Hagen, Michael Tropp aus der Selbecke, liegt derzeit bei 0,43 Prozent. Er hat bislang 305 Stimmen erhalten. Noch weniger hat Reinhard Funk von der MLPD mit 0,13 Prozent (das entspricht 89 Stimmen).

Einzelkandidat Michael Tropp (61) kommt bisher auf 0,43 Prozent Stimmenanteil. Foto: Heuel / WP

20.31 Uhr: Der grüne Hagener Direktkandidat Dr. Janosch Dahmen, von Beruf Arzt, äußert sich folgendermaßen: „Das Ergebnis auf Bundesebene ist mehr als eine Botschaft. Es ist toll, dass wir mit einem engagierten Wahlkampf das Ergebnis verdoppelt haben. Andererseits wollten wir auf Sieg spielen, das ist uns nicht gelungen.“ Zum Hagener Ergebnis: „Ich freue mich, dass die Grünen vor Ort zugelegt haben, aber auch hier hatten wir uns vorgenommen, vor dem Hintergrund des Nichtantretens von René Röspel deutlich mehr Prozentpunkte zu holen. Ich gratuliere Timo Schisanowski zu seinem Ergebnis.“ Für Dahmen selbst könnte der Einzug in den Bundestag zur Zitterpartie werden.

20.27 Uhr: Die Erststimmen im Wahlkreis Hagen/Ennepe/Ruhr I nach 157 von 266 Stimmbezirken: Timo Schisanowski/SPD 33,47 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 25,47, Janosch Dahmen/Grüne 11,73, Andreas Geitz/AfD 11,42, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,52, Ingo Hentschel/Linke 3,33, Sonstige 5,06.

20.25 Uhr: 157 von 266 Stimmbezirken sind ausgezählt. Das Zweitstimmenergebnis: SPD 31,88 Prozent, CDU 23,19, FDP 11,50, Grüne 11,55, AfD 11,03, Linke 3,47, Sonstige 7,40.

20.17 Uhr: Neue Hochrechnung des ZDF für Deutschland: CDU 24,5, SPD 25,9, AfD 10,6, FDP 11,7, Linke 5,0, Grüne 14,1.

Die Grünen in Hagen verfolgen gespannt die Ergebnisse der Bundestagswahl. Foto: Michael Kleinrensing / WP

20.12 Uhr: Die Erststimmen im Wahlkreis Hagen/Ennepe/Ruhr I nach 134 von 266 Stimmbezirken: Timo Schisanowski/SPD 33,68 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 25,16, Janosch Dahmen/Grüne 11,78, Andreas Geitz/AfD 11,53, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,56, Ingo Hentschel/Linke 3,32, Sonstige 4,98.

20.08 Uhr: Die Hälfte der Stimmbezirke im Wahlkreis Hagen/Ennepe-Ruhr ist jetzt ausgezählt (134 von 266). Das Zweitstimmenergebnis: SPD 31,93 Prozent, CDU 22,90, FDP 11,61, Grüne 11,56, AfD 11,20, Linke 3,47, Sonstige 7,33.

20.00 Uhr: Bei den Zweitstimmen in Hagen (ohne Ennepe-Ruhr) liegt die SPD nach 45 von 170 Stimmbezirken bei 31,35 Prozent, die CDU bei 22,56 Prozent, AfD 12,88, FDP 11,00, Grüne 10,98, Linke 3,57.

19.58 Uhr: In der Stadt Hagen (ohne Ennepe-Ruhr) ist rund ein Viertel der Stimmbezirke ausgezählt, nämlich 45 von 170. Deutlich vorne liegt Timo Schisanowski (31,38 Prozent). Christian Nienhaus kommt auf 24,95 Prozent, Andreas Geitz auf 13,63, Janosch Dahmen 11,91, Katrin Helling-Plahr 9,20 und Ingo Hentschel 3,68 Prozent.

19.55 Uhr: Jetzt sind schon 107 von 266 Stimmbezirken im Wahlkreis Hagen/Ennepe/Ruhr I ausgezählt (Erststimmen): Timo Schisanowski/SPD 33,74 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 25,09, Janosch Dahmen/Grüne 11,99, Andreas Geitz/AfD 11,33, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,50, Ingo Hentschel/Linke 3,33, Sonstige 5,01.

19.48 Uhr: So wurde im Stimmbezirk Hagen-Selbecke gewählt (Erststimmen): Timo Schisanowski/SPD 30,91 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 23,12, Andreas Geitz/AfD 20,00, Janosch Dahmen/Grüne 9,87, Katrin Helling-Plahr/FDP 7,01.

Die FDP Hagen gruppiert sich um ihre Kandidatin Katrin Helling-Plahr. Foto: Michael Kleinrensing / WP

19.42 Uhr: Hochrechnung des ZDF für Deutschland: CDU 24,6, SPD 25,7, AfD 10,7, FDP 11,7, Linke 5,9, Grüne 14,4.

19.40 Uhr: Das Breckerfelder Stadtergebnis nach 14 von 18 Stimmbezirken: Timo Schisanowski/SPD 27,41 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 31,50, Janosch Dahmen/Grüne 14,68, Andreas Geitz/AfD 10,11, Katrin Helling-Plahr/FDP 10,02, Ingo Hentschel/Linke 1,89. Zum Vergleich die Zweitstimmen: CDU 26,28, SPD 28,28, FDP 12,39, Grüne 14,06, AfD 10,21, Linke 2,52.

19.37 Uhr: Das Hagener Erststimmenergebnis nach 75 von 266 Stimmbezirken: Timo Schisanowski/SPD 33,35 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 25,39, Janosch Dahmen/Grüne 12,04, Andreas Geitz/AfD 11,32, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,69, Ingo Hentschel/Linke 3,20, Sonstige 5,00.

19.30 Uhr: Ein Viertel der Stimmbezirke in Hagen ist jetzt ausgezählt (67 von 266). Das Hagener Zweitstimmenergebnis: SPD 31,35 Prozent, CDU 23,11 Grüne 11,98, FDP 11,79, AfD 11,14, Linke 3,45, Sonstige 7,18.

19.21 Uhr: Das Hagener Erststimmenergebnis nach 45 von 266 Stimmbezirken: Timo Schisanowski/SPD 33,28 Prozent, Christian Nienhaus/CDU 25,26, Janosch Dahmen/Grüne 12,33, Andreas Geitz/AfD 11,60, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,31, Ingo Hentschel/Linke 3,16, Sonstige 5,05.

19.18 Uhr: Das Hagener Zweitstimmenergebnis nach 41 von 266 Stimmbezirken: SPD 31,27 Prozent, CDU 22,87, Grüne 12,41, FDP 11,57, AfD 11,30, Linke 3,51, Sonstige 7,08.

19.12 Uhr: Im Stimmbezirk Louise-Schröder-Straße in Hagen-Helfe wurde zum Beispiel folgendermaßen abgestimmt: Christian Nienhaus/CDU 29,21 Prozent, Timo Schisanowski/SPD 27,25, Andreas Geitz/AfD 19,94, Katrin Helling-Plahr/FDP 9,55, Janosch Dahmen/Grüne 6,18.

Die Hagener CDU am Sonntagabend mit Kandidat Christian Nienhaus (2. von links). Foto: Michael Kleinrensing / WP

19.03 Uhr: Der Vorsprung wird deutlicher für Timo Schisanowski (SPD). Nach 26 von 266 Stimmbezirken liegt er in Hagen bei 31,53 Prozent der Erststimmen, Christian Nienhaus (CDU) kommt auf 25,18 Prozent.

18.54 Uhr: Hochrechnung der ARD: SPD 24,9, Union 24,7 Prozent, Grüne 14,8, AfD 11,3, FDP 11,2, Linke 5,0.

18.52 Uhr: In der Frühphase der Auszählung variieren die Ergebnisse stark. Bei den Erststimmen in Hagen führt jetzt nach zehn von 266 ausgezählten Stimmbezirken Timo Schisanowski von der SPD mit 30,95 Prozent vor Christian Nienhaus/CDU (28,05).

18.45 Uhr: Bei den Zweitstimmen liegt die SPD nach fünf ausgezählten Stimmbezirken in Hagen mit 28,74 Prozent vor der CDU (26,17), Grüne (14,6), FDP (13,41) und AfD (9,46).

18.43 Uhr: Die ersten drei Stimmbezirke in Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis I sind ausgezählt. Bei den Erststimmen liegt Christian Nienhaus von der CDU mit 35,93 Prozent vor Timo Schisanowski/SPD (23,75), Janosch Dahmen/Grüne (13,97), Katrin Helling-Plahr (FDP) und Andreas Geitz/Afd (je 10,38).

18.39 Uhr: Wolfgang Jörg, Landtagsabgeordneter der SPD: „Der Jubel bei uns war groß. Wir sind hocherfreut, dass die SPD wieder da ist und dass wir so viel Zuspruch bekommen. Jetzt, wo Angela Merkel weg ist, wird der Blick frei auf die CDU und es wird deutlich, wie schlecht die Union aufgestellt ist.“

18.34 Uhr: Michael Eiche, Vorsitzender der AfD in Hagen: „Eigentlich hatte ich mit einem leichten Anstieg unseres Stimmenanteils gerechnet. Aber immerhin: Wir sind im zweistelligen Bereich geblieben. In Corona-Zeiten verzichten wir darauf, uns am heutigen Wahlabend zu treffen.“

18.32 Uhr: Ingo Hentschel, Chef der Linken in Hagen: „Der Wahlkampf ist eigentlich gut gelaufen, aber offensichtlich hat das Schreckgespenst, das CDU und FDP gegen uns aufgebaut haben, gefruchtet. Falls wir die fünf Prozent nicht erreichen sollten, hoffe ich auf drei Direktmandate. Das würde uns auch den Einzug als Fraktion in den Bundestag sichern.“

18.27 Uhr: Katrin Helling-Plahr aus Hagen, die seit vier Jahren für die FDP im Bundestag sitzt und wohl auch wieder den Einzug ins Parlament schaffen wird, mit einer ersten Einschätzung: „Die Stimmung ist sehr positiv. Wir freuen uns sehr, dass wir zweistellig geblieben sind. Das wäre das erste Mal, dass die FDP bei einer Bundestagswahl zweimal hintereinander mit einem zweistelligen Ergebnis abschließt. Das zeigt sicherlich auch, dass wir in den letzten vier Jahren nicht alles falsch gemacht haben.“

18.22 Uhr: Paul Kahrau, Kassierer im Stadtverband der Grünen in Hagen: „Wir kommen von 8,9 Prozent, von daher ist das Ergebnis ein großer Erfolg. Ich gehe davon aus, dass wir uns am Ende auch in Hagen entscheidend steigern. Das Kernthema Klimaschutz haben wir nach vorne gebracht. Ich gehe davon aus, dass wir bei der Regierungsbildung in Berlin dabei sind. Hauptsache, die CDU muss auf die Oppositionsbank.“

18.18 Uhr: Der Hagener CDU-Chef äußert sich: „Die Prognose ist spannend“, so Christoph Purps: „Wir sind guter Hoffnung, dass viele CDU-Wähler per Briefwahl abgestimmt haben. Gegenüber den letzten Wochen haben wir noch einmal zugelegt. Ich will aber nichts schönreden.“

18.09 Uhr: Großer Jubel bei der Hagener SPD, die sich mit ihrem Kandidaten Timo Schisanowski in der Gaststätte Humpert am Höing versammelt hat, als die erste Prognose im Fernsehen bekannt gegeben wird.

18.01 Uhr: Die erste Deutschland-Prognose liegt vor. Demnach erhalten CDU/CSU 25 Prozent, SPD 25 Prozent, Grüne 15 Prozent, AfD 11 Prozent, FDP 11 Prozent, Linke 5 Prozent.

17.56 Uhr: Diese Bundestagswahl ist eine besondere. Noch nie hat es so viele Briefwähler in Hagen gegeben: Von rund 128.000 wahlberechtigten Hagenern sind mehr als 40.000 Briefwahlanträge eingegangen. Gleich wird die erste Prognose erwartet.

17.21 Uhr: Gleich bricht die letzte halbe Stunde dieser Bundestagswahl an – nur noch bis 18 Uhr können Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme abgeben.

15.45 Uhr: Die Stadt hat reagiert und teilt mit: Das Wahllokal in der Sekundarschule Altenhagen ist wieder ebenerdig zu erreichen – wie in den letzten Jahren auch. Warum das in den ersten Stunden nicht der Fall war, muss nun erörtert werden.

15.10 Uhr: In Altenhagen sind viele ältere Wähler sauer. Das Wahllokal in der Sekundarschule ist nicht – wie sonst üblich – ebenerdig über den Haupteingang zu erreichen, sondern nur über einen Seiteneingang. Die Stadt versucht, Abhilfe zu schaffen.

14.12 Uhr: Erstes Fazit der Stadt Hagen zum Wahltag: „Bislang läuft alles ruhig und es gibt keine bemerkenswerten Vorkommnisse“, sagt Stadt-Sprecherin Clara Treude. „Zur Wahlbeteiligung lässt sich noch nichts sagen. Der Stand der Briefwahlanträge lag zuletzt ja bei rund 42.000.“

13.30 Uhr: Gemeindehaus St. Elisabeth im Hochschulviertel. Wahltag, strahlender Sonnenschein. Keine Schlange, keine Wartezeit. Desinfektionsmittel-Spender am Eingang, Maskenpflicht. Keine 5 Minuten und die Kreuze sind gesetzt. Der Andrang hier im Wahllokal – verhalten.

Wie haben Hagenerinnen und Hagener den Wahltag bislang erlebt? Wir veröffentlichen hier Stimmen, die die Redaktion über die sozialen Medien oder per Mail erreichen:

Sandra HaIch: „Ich habe direkt um 8 Uhr gewählt, da gab es noch keine Wartezeiten. Hat alles super geklappt“, schildert die Hagenerin ihre Erfahrung. Susanne Vetter hat ihre Stimme bereits in der Karl-Ernst-Osthaus Schule in der Lützowstraße abgeben. Auch hier: keine Probleme, keine Wartezeiten. „Alles erledigt. Es war nicht voll“, so die Hagenerin. Petra Heil sagt, für sie sei es noch „nie so spannend gewesen“, wie bei dieser Wahl.

Kai Hagemann schreibt uns: „Hatte auch nur 2 Minuten, wo man warten musste. Wartezeiten bisher in meinem Wahllokal nicht so...“. Mario Ehnert lobt die gute Organisation in den Wahllokalen: „Bei mir ging es gerade auch gut, 2 Minuten Wartezeit und fertig war ich. Trotz Corona alles gut organisiert.“

11.30 Uhr: Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr streikte am Abend plötzlich die städtische IT-Infrastruktur. Bürger aus Hagen erfuhren keine Zwischenstände mehr. Während zunächst über einen Hacker-Angriff spekuliert wurde, stellte sich zügig heraus, dass ein „technisches Fehlverhalten innerhalb der verwendeten IT-Infrastruktur“ vorlag. Für die Bundestagswahl am heutigen Sonntag ist die Stadt Hagen nun technisch gewappnet.

11:15 Uhr: Die Hagener Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2021 einmal im Überblick– wer die Mehrheit der Stimmen erhält, sitzt auf jeden Fall im Bundestag. Weitere können über die Landesliste ihrer Partei folgen.

Timo Schisanowski (SPD)

Christian Nienhaus (CDU)

Janosch Dahmen (Bündnis 90/Die Grünen)

Katrin Helling-Plahr (FDP)

Andreas Geitz (AfD)

Ingo Hentschel (Linke)

Athanasios Sarakatsanos (Die Partei)

Sara Buschner Sara (Freie Wähler)

Reinhard Johannes (MLPD)

Markus Effenberger (Die Basis)

Michael Stefan Tropp (Wir! Gemeinsam stark)

10.30 Uhr: Von rund 128.000 wahlberechtigten Hagenern sind bisher mehr als 40.900 Briefwahlanträge eingegangen. Für die Wahl im Wahllokal sollten Bürger die Wahlbenachrichtigung und auch einen Personalausweis oder Reisepass bereithalten. Wenn die Hagenerinnen und Hagener am Wahltag organisatorische Fragen rund um die Wahl haben, können sie sich zwischen 8 und 18 Uhr an verschiedene Ansprechpartner im Wahlamt unter Telefon 02331/207-4515, -2279 oder -4520 wenden.

9.52 Uhr: Bei der Bundestagswahl schickt Hagen gemeinsam mit dem Südkreis EN mindestens einen Kandidaten direkt nach Berlin. Wir stellen die Favoriten vor.

9.43 Uhr: Noch unentschlossen? Das sind die Wahlprogramme im Überblick

8.53 Uhr: Wer bei der Bundestagswahl in NRW wählen möchte, sollte eine Maske dabei haben. Andernfalls könnte der Zutritt zum Wahllokal verwehrt bleiben. Die Corona-Regeln im Überblick

8.15 Uhr: Wer in seinem Wahllokal die Stimme abgeben will, sollte seinen Personalausweis oder Reisepass und die Wahlbenachrichtigung mitbringen. Die Wahlbenachrichtigung ist nicht zwingend erforderlich, hat man sie nicht dabei, muss man sich allerdings ausweisen können.

8.00 Uhr: Heute wird ein neuer Bundestag gewählt: Die Wahllokale sind geöffnet.

