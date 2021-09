Bundestagswahl: Ein politisches Erdbeben made in Hagen

Christian Nienhaus (CDU) fordert den Rücktritt von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das könnte zu einem politischen Erdbeben made in Hagen führen.

Der Erste, der öffentlich den Rücktritt von Armin Laschet – Kanzlerkandidat der Union, Parteivorsitzender der Bundes-CDU und Ministerpräsident von NRW – fordert, ist Christian Nienhaus. Damit könnte ein politisches Erdbeben auf Bundesebene seinen Ursprung in Hagen haben.

Denn Christian Nienhaus ist weit mehr als ein in Hagen unterlegener CDU-Kandidat. Er ist Macher, Manager beim Axel-Springer-Verlag, zu dem wiederum die mächtige Bild-Zeitung gehört. Er hat Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu einer Diskussion im Wahlkampf nach Schwelm geholt. Er gilt als Freund und Vertrauter von Friedrich Merz. Er ist ganz hervorragend vernetzt – in der Medienlandschaft, in der Politik und auch in Hagen – was in diesem Fall aber eher unbedeutend ist.

Die Forderung hat Gewicht

Nienhaus ist für die CDU in Hagen angetreten. Hier ist er zur Schule gegangen. Hier hat er Abitur gemacht. Aber hier hat er auch eine politische Niederlage einstecken müssen, über die er schon am Wahlabend sagte, dass sie angesichts des bundespolitischen Niedergangs der Union in den letzten Wochen nicht zu vermeiden war. Mit dieser Analyse liegt er richtig.

Dass Nienhaus nun erklärt, dass er sich vor seiner Aussage mit niemanden in der Partei abgesprochen habe, ändert nichts am Gewicht seiner Forderung. Nienhaus hat mit der WP gesprochen. Nienhaus hat mit der Bild-Zeitung gesprochen. Seine Äußerungen: ein Paukenschlag. Das weiß er durchaus. Dass er damit ein Erdbeben auslöst, das seinen Ursprung in Hagen hat – unwahrscheinlich erscheint das nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen