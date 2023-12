Busfahren in Hagen: Diese Änderungen gibt es im Fahrplan

Hagen Ab dem 8. Januar greift der neue Fahrplan der Hagener Straßenbahn. Es gibt einige Änderungen auf den Buslinien.

Am 8. Januar tritt der neue Fahrplan der Hagener Straßenbahn (HST) in Kraft. Die Änderungen betreffen in erster Linie das Nachtexpress-Netz, das optimiert wird: Die Busse fahren künftig ab 22.15 Uhr im ca. 30-Minuten-Takt in die Stadtteile Boele, Eilpe, Hohenlimburg, Haspe/Westerbauer, Vorhalle, Emst und den Remberg. Sämtliche Änderungen sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.hst-hagen.de hinterlegt.

Das Eingabedatum der Abfahrt muss dafür nach dem 8. Januar 2024 liegen. Das Fahrplanbuch wird aktuell produziert und ist im Laufe des Dezembers in den Kundencentern sowie bei den HST-Vertriebspartnern erhältlich. Alle Informationen rund um den neuen Fahrplan gibt es im Internet oder unter der kostenfreien Servicerufnummer „Schlaue Nummer“: 0800/6 504030. Die wichtigsten Fahrplan-Änderungen gibt es hier in der Übersicht.

Die wichtigsten Fahrplan-Änderungen

Linie CE51: Die Abfahrt der Busse der Linie CE51 an der Haltestelle „Hohenlimburg Bf“ in Richtung Im Sibb erfolgt künftig von Steig 4. Linie 510: Montags bis samstags wird eine zusätzliche Fahrt um 22.07 Uhr ab „Hagen Hbf“ bis „Sterbecke“ angeboten.

Linie 513: Die Fahrt um 21.59 Uhr ab „Hohenlimburg Bf“ wird über die Haltestelle „Stadtmitte“ hinaus bis „Hagen Hbf“ verlängert.

Linie 514: Montags bis freitags gibt es eine zusätzliche Fahrt um 5.38 Uhr ab „Hagen Hbf“ bis „Gewerbepark Kückelhausen“, um das Allgemeine Krankenhaus zum Beginn der Frühschicht wieder besser erreichen zu können. Außerdem kommt es zu geringfügigen Fahrzeitanpassungen.

Linie 516: Die Fahrt um 21.56 Uhr ab „Hagen Hbf“ bis „Eilperfeld“ entfällt. Im Gegenzug wird eine zusätzliche Fahrt des NE4 angeboten.

Linie 517: Die Spätfahrten um 22:35 Uhr ab „Hohenlimburg Bf“ und 22:39 Uhr ab „Haspe Zentrum“ entfallen und werden in den neuen NE11 integriert.

Linie 518: Die Fahrt um 22.29 Uhr ab „Herdecke Schanze“ fährt nur noch bis „Hagen Hbf“. Den Abschnitt „Hagen Hbf“ bis „Emsterfeld“ übernimmt der neue NE12. Presseinformation 3

Linie 524: Die Haltestelle „Henrichsiepen“ entfällt.

Linie 535: Die Fahrten vom Markt in Richtung Bissingheim beginnen nun auch am Bussteig in Richtung Eilpe und fahren über die Frankfurter Straße. Die Haltestelle „Cinestar“ wird ebenfalls angefahren. Die Haltestelle „Goldbergschule“ entfällt ebenso wie die provisorische Haltestelle „Markt“ vor der Kirche.

Linie 538: Die Abfahrt um 22.32 Uhr ab „Hohenlimburg Bf“ bis „Obernahmer“ entfällt ebenso wie die Fahrt um 22.47 Uhr ab „Obernahmer“ bis „Hohenlimburg Bf“ und wird künftig vom neuen NE21 übernommen.

Linie 542: Die Abfahrt um 22.16 Uhr ab „Gevelsberg Hbf“ entfällt und wird durch eine zusätzliche Fahrt des NE3 um 22.24 Uhr ersetzt.

Linie 543: Geringfügige Fahrzeitanpassungen

