Busfahren in Hagen wird nach Luftlinienkilometern berechnet

Hagen. Eine App macht es möglich: Mit Linienbussen in Hagen kann man auf vielen Strecken günstiger fahren. Abgerechnet wird nach Luftlinienkilometern.

Mit dem Smartphone einchecken, den Linienbus nutzen, auschecken und luftlinienkilometergenau bezahlen: Das ist jetzt über eine App der Hagener Straßenbahn AG auch in Hagen möglich. Auf vielen Strecken fährt man damit günstiger als mit der herkömmlichen Busfahrkarte, das Angebot lohnt sich aber insbesondere für Kurzstreckenfahrer. Denn je kürzer die Fahrt, desto günstiger ist der Preis.

Wer den eezy genannten, elektronischen Tarif nutzen möchte, muss zunächst die HST-App auf das Smartphone herunterladen und sich einmalig mit E-Mail-Adresse und dem gewünschten Bezahlverfahren anmelden. Über ein GPS-Signal wird der Aufenthaltsort bestimmt und die App schlägt Bushaltestellen in der Nähe vor. „Vor Fahrtantritt checkt man über die App ein“, erläutert Dorothee Voss von der Hagener Straßenbahn AG: „Dort können auch weitere Personen sowie Fahrräder hinzugebucht werden.“

Grundpreis plus gefahrene Luftlinienkilometer

Am Ziel der Fahrt checken die Kunden per App wieder aus. Unterwegs wird ein QR-Code für die Ticketkontrolle auf dem Bildschirm angezeigt. Die zurückgelegte Strecke wird automatisch erfasst, der Preis berechnet und über die App abgebucht: „Die Abrechnung wird dann per E-Mail zugestellt“, so Dorothee Voss.

Der Ticketpreis für die zurückgelegte Strecke berechnet sich aus einem Grundpreis plus einem Preis für die gefahrenen Luftlinienkilometer zwischen Start und Ziel. Ein Beispiel: Fährt man in Hagen ab Haltestelle Stadtmitte zum Seniorenzentrum Buschstraße, zahlt man für die Strecke 2,50 Euro. Die beiden Haltestellen befinden sich vier Luftkilometer voneinander entfernt. Zum Grundpreis von 1,50 Euro addieren sich 25 Cent pro Luftkilometer, in diesem Fall also 1 Euro.

Auf längeren Strecken wird der Preis gedeckelt

Das herkömmliche Ticket für diese Strecke, die zur Preisstufe A gehört, kostet 2,90 Euro. „Man spart also 40 Cent“, rechnet Alicia Pieper, Sprecherin der Hagener Straßenbahn AG, vor. Auf einer fünf Kilometer langen Strecke läge der Preis bei 2,75 Euro, wäre also immer noch günstiger als der alte Tarif. „Alle Fahrten der Preisstufe A, die über fünf Kilometer Luftlinie hinausgehen, werden auf 2,90 Euro gedeckelt“, berichtet Alicia Pieper: „Man läuft also auch nie Gefahr, mehr zu bezahlen als 2,90 Euro.“ Für die anderen Preisstufen gelte die gleiche Regelung.

Verläuft die Luftlinie durch mehrere Tarif- oder Verbundräume, werden die Preise für die Luftlinienkilometer je Verbundraum addiert. Während im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), zu dem die Hagener Straßenbahn gehört, der Grundpreis 1,50 Euro und der Luftlinienkilometerpreis 25 Cent beträgt, liegt der Grundpreis für verbundübergreifende Fahrten bei 1,60 Euro. Der Luftlinienkilometerpreis hängt dann von den Preisen der Tarifräume ab und liegt zwischen 20 und 27 Cent.

Kostenschutz gilt auch im VRR-Gebiet

Auch im VRR-Gebiet gibt es einen Kostenschutz für Kunden: Die Nutzer des eezy-Tarifs zahlen nie mehr als das vergleichbare Einzelticket der jeweiligen Preisstufe. Innerhalb von 24 Stunden sind die Kosten für NRW-weite Fahrten im eezy-Tarif auf 30 Euro gedeckelt.

Neben der festgelegten Preisobergrenze pro Fahrt gibt es auch eine Obergrenze für 24 Stunden. So ist der Gesamtpreis für diesen Zeitraum im VRR-Gebiet auf 25 Euro und im NRW-weiten Tarif auf 30 Euro gedeckelt. Der 24-Stunden-Zeitraum ist individuell wählbar, d.h. er beginnt mit dem ersten Check-in und endet genau 24 Stunden später.

Ortungsdienst muss aktiviert sein

Das Smartphone muss während der ganzen Fahrt betriebsbereit bleiben.

Dabei muss der Ortungsdienst aktiviert und das mobile Internet eingeschaltet sein.

