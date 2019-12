Neben dem neuen Liniennetz müssen sich die Buskunden ab dem Jahr 2020 auch an erhöhte Ticketpreise gewöhnen.

Verkehr Busfahren wird in Hagen ab Januar teurer

Hagen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hebt auch in Hagen zu Jahresbeginn die Busticket-Preise an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busfahren wird in Hagen ab Januar teurer

Neues Liniennetz, neue Tarife: Zum 1. Januar 2020 hebt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) seine Ticketpreise um durchschnittlich 1,8 Prozent an.

Alle Fahrgäste, die noch Tickets mit Preisstand 2019 besitzen, können diese bis Ende März 2020 verwenden oder bis zum 31. Dezember 2022 in den Kunden-Centern der Hagener Straßenbahn AG in der Körnerstraße und am Hauptbahnhof gegen Tickets mit neuem Preisstand umtauschen. Sie zahlen lediglich die Differenz zwischen altem und neuem Preis. Der Aufschlag soll die gestiegenen Personal- und Energiekosten teilweise ausgleichen.

Alle neuen Preise sind unter www.strassenbahn-hagen.de zu finden.