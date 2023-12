Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Busfahrer in Hagen wird Opfer eines brutalen Raubüberfalls

Hagen-Hengstey Eine kurze Pause in Hengstey wird einem Hagener Busfahrer zum Verhängnis. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Raubüberfall.

Zu einem Raub auf einen Busfahrer ist es am Dienstag in Hagen-Hengstey an der Seestraße gekommen. Dort legte der 29-Jährige gegen 20 Uhr eine kurze Pause ein. Als er von einem Toilettengang zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, liefen zwei Männer auf ihn zu. Sie schlugen ohne einen Wortwechsel auf ihr Opfer ein.

Opfer muss ins Krankenhaus

Auch nachdem der 29-Jährige zu Boden ging, traktierten sie ihn mit Fußtritten. Anschließend rannten die Täter in Richtung Seebrücke davon. Wenig später stellte der Busfahrer fest, dass Geld aus seiner Jackentasche fehlte. Eine Fahndung der Polizei nach den Räubern verlief bislang ergebnislos. Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Räuber werden als etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und kräftig beschrieben. Sie trugen entweder Masken oder schwarze Schals im Gesicht. Zeugenhinweise nimmt die Hagener Kripo unter Telefon 02331 986 2066 entgegen.

