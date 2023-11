Busfahrer mit Herz - eine schöne Geschichte aus Hagen

Hagen Eine Hagenerin beobachtet, wie ein Bus plötzlich losfährt und einen verspäteten Fahrgast vermeintlich stehen lässt. Dann aber kommt alles anders:

„Ich habe das Gefühl, besonders in diesen grauen Tagen, die oft so düster sind, braucht man die kleinen Geschichten, die einfach guttun“, schreibt Leserin Anja Buschmeier der Redaktion. Sie hat eine solche Geschichte jetzt in Hagen-Boele erlebt - und möchte sie teilen.

Verspäteter Fahrgast wird doch noch mitgenommen

Am Wochenende war sie in der Turmstraße in Boele selbst zu Fuß unterwegs und konnte sehen, wie auf Höhe des Friedhofs an der Haltestelle ein Bus der Linie 515 anhielt. Eine Frau lief auf dem Bürgersteig auf den Bus zu, war aber noch zu weit entfernt. „Der Bus schloss die Türen und fuhr wieder an und ich dachte bei mir: ‚Mensch, die paar Sekunden hätte er wirklich noch warten können!‘“, schildert sie das Erlebnis.

Überrascht konnte sie jedoch kurz darauf sehen, dass der Bus nur 20 Meter weiter erneut rechts am Bürgersteig anhielt, und zwar genau auf Höhe der Frau, die inzwischen stehengeblieben war. Der Busfahrer hat tatsächlich noch einmal extra gestoppt, um seinen verspäteten Fahrgast aufzunehmen. Offensichtlich hatte ich mir ein falsches Bild von ihm und seinem Entgegenkommen gemacht. „Was für eine schöne Geste von ihm. Solch eine, die diesen Tag ein bisschen heller gemacht hat. Danke!“, schreibt Anja Buschmeier.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen