In Hagen gelten an und zwischen den Feiertagen geänderte Busfahrpläne.

Nahverkehr Busse in Hagen: Geänderte Fahrpläne an den Feiertagen

Hagen. Wer an oder zwischen den Feiertagen in Hagen mit dem Bus fahren möchte, muss sich auf geänderte Fahrtzeiten einstellen.

Die Hagener Straßenbahn AG fährt an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel nach einem geänderten Fahrplan.

Am 24. Dezember fahren die Busse in Hagen bis ca. 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan, kündigt das Unternehmen an. Ab etwa 16 bis ca. 0.30 Uhr wird der Busverkehr auf die stündlichen Nachtexpress-Linien reduziert.

Auf den Linien NE3, NE19 und NE32 kommt es ab 19 Uhr zu Einschränkungen oder verkürzten Fahrten. Der NE31 verkehrt an Heiligabend nicht. Am 1. sowie am 2. Weihnachtstag gilt der normale Sonntagsfahrplan. Die Nachtexpresse fahren an diesem Tag letztmalig um 0.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“.

Diese Zeiten gelten zum Jahreswechsel

Auch die Fahrpläne zum Jahreswechsel stehen bereits fest. So fahren die Busse am 31. Dezember bis gegen 15.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Ab 16 bis ca. 23 Uhr übernehmen die Nachtexpresse im halbstündlich bzw. stündlichen Takt. Die Abfahrten um 23.32 Uhr und 0.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“ entfallen.

In der Neujahrsnacht gegen 1 Uhr nehmen die Nachtexpresse in den Stadtteilen stündlich ihre Fahrten wieder auf. Die zentralen Abfahrten ab der Haltestelle „Stadtmitte“ finden um 1.32, 2.32 und 3.32 Uhr statt.

Am Neujahrstag starten die Busse ab ca. 10 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan. Die letzte Abfahrt der Nachtexpress-Linien findet um 0.32 Uhr ab der Haltestelle „Stadtmitte“ statt.

Weitere Infos in den Kundencentern

Die genauen Fahrpläne und kurzfristige Fahrplanänderungen gibt es auf der Seite www.hst-hagen.de. Ein gedruckter Flyer ist im Kundencenter, im Servicecenter und an allen Verkaufsstellen erhältlich.

Das Kundencenter in der Körnerstraße und das Kundencenter am Bahnhof bleiben vom 24. bis zum 26. Dezember sowie an Neujahr geschlossen. Am 31. Dezember öffnet das Kundencenter in der Körnerstraße von 9.30 bis 13 Uhr, das Kundencenter am Bahnhof bleibt geschlossen.

