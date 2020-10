Streik in Hagen Busse in Hagen rollen am Streik-Mittwoch nach Notfallplan

Hagen. Der erneute Verdi-Warnstreik für mehr Lohn im Öffentlichen Dienst schränkt den Alltag am Mittwoch in Hagen nicht nur im Busverkehr ein.

Der erneute Warnstreikaufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Mittwoch nicht bloß den Busverkehr sowie die Serviceleistungen des Hagener Entsorgungsbetriebes (HEB) beeinträchtigt, sondern auch das Angebot der Stadtverwaltung getroffen. Verdi fordert zurzeit für die Beschäftigen im Öffentlichen Dienst 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr Lohn pro Monat. Ausbildungsvergütungen und Praktikantengehälter sollen zudem um 100 Euro monatlich angehoben werden. Der Warnstreik zielt auf die bereits dritten Runde der Tarifverhandlungen, die am 22. und 23. Oktober in Potsdam angesetzt ist.

Vorwurf der Verhandlungsverschleppung

„Die Arbeitgeber verschleppen die Verhandlungen unnötig“, formulierte der Hagener Verdi-Gewerkschaftssekretär Christoph Temming anlässlich einer kleinen, coronageprägten Kundgebung am Mittwochmorgen auf dem Friedrich-Ebert-Platz. „Daher müssen wir für ein ernsthaftes Angebot der Arbeitgeber den Druck deutlich erhöhen“, argumentierte er auch mit Blick auf einen ähnlichen Aktionstag bereits in der vergangenen Woche. „Wir müssen in den nächsten Wochen öffentlich deutlich und sichtbar machen, dass die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern immer den Laden am Laufen halten – unabhängig davon, in welchem Bereich konkret gearbeitet wird.

Protest auf Abstand: Die kleine Kundgebung auf dem Friedrich-Ebert-Platz fällt am Mittwochmorgen eher symbolisch aus. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Es ist gerade die mangelnde Verhandlungsbereitschaft, die einen Warnstreik nötig macht“, hatte zuletzt auch der Hagener DGB-Geschäftsführer Stefan Marx argumentiert. „Ein funktionierender öffentlicher Dienst ist für alle Bürger in ihrem täglichen Leben von größter Bedeutung. Das merken wir gerade jetzt beim Warnstreik. Der Bevölkerung sollte es wichtig sein, zufriedene Beschäftigte in unseren öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu haben. Denn sie sind es, die ihren Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft leisten“, so Marx.

„Als vor Monaten noch geklatscht wurde, war viel von Anerkennung und Solidarität die Rede, die sich künftig auch durch die finanzielle Aufwertung der Berufe bemerkbar machen sollte. Dies ist anscheinend schnell vergessen. Wir fordern die öffentlichen Arbeitgeber auf, den Beschäftigten endlich gerechte Einkommensverbesserungen zu gewähren und für die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes Sorge zu tragen“, sicherte der DGB-Chef die volle Solidarität des Gewerkschaftsbundes zu.

Einschränkungen im Busverkehr

Entsprechend kam es am Mittwoch erneut zu erheblichen Einschränkungen beim öffentlichen Personennahverkehr. Der Hagener Straßenbahn AG gelang es über den Tag, zumindest im Nachtexpress-Takt einen Not-Fahrplan aufrecht zu erhalten. Der in Corona-Zeiten ohnehin reduzierte Betrieb des Westfalenbades blieb von den Streikaktionen sogar komplett unberührt.

Gravierender waren die Auswirkungen beim HEB: Die Restmülltonnen, die üblicherweise mittwochs geleert werden, blieben gestern am Straßenrand stehen. Sie werden am kommenden Mittwoch, 21. Oktober, in den betroffenen Gebieten mitgeleert. Vom Warnstreik ebenfalls betroffen waren die Straßenreinigung sowie das Serviceangebot an der Müllverbrennungsanlage und an den Wertstoffhöfen. Auch Sperrmüll wurde am Mittwoch nicht abgeholt.