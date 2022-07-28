Письменниця подарувала українській малечі книжку-порадницю

ХАГЕН. Зовсім скоро українські діти, що живуть у Хагені і не тільки, матимуть можливість прочитати книжку рідною українською мовою.

Пригоди вівці на імя Фрідолін вже давно завоювали симпатію німецьких читачів, а тепер ця книжка стане доступною і українською.

Автор книги – письменниця Джулія Моргенталер з Хагена впевнена: жити варто власними мріями.

«Українським дітям довелося пережити жахливі речі. Деякі мали залишити свої родини далеко. Деяких доля закинула у новий, інший світ, який, не факт, що коли-небудь стане домом. Меседж моєї книжки такий: живіть своїми мріями. А щоб дітям було зрозуміло, тепер пригоди вівці Фрідолін та її друзів перекладено українською», - говорить письменниця.

Приємно зазначити, що книгу «Друзі Фрідоліна: чудові тварини» перекладено повністю, а не окрему її частину.

Перекласти книгу, надрукувати її кирилицею, розповсюдити і не брати за це ні цента – таку ідею придумали бізнес-юніори Хагена разом із авторкою, яка писала свої перші тексти, будучи молодою журналісткою, на WP. За кадром залишився колосальний обсяг роботи.

«Справа навіть не в мові. Для кирилиці потрібно на 20 відсотків більше місця. До того ж тексти мають відповідати ілюстраціям Ані Роммерскірхен», - розповів керуючий директор проекту Томас Мароцке. За його словами, підтримку надало бюро перекладів. Було залучено редактора з Києва. І наразі вже надруковано 1000 примірників.

Письменниця з Хагена Джулія Моргенталер подорожувала Європою з кемпером.«У мене завжди була мрія побачити північне сяйво. Потім ми об’їхали полярне коло в кемпері – при мінус 25 градусах, - розповідає авторка, зазначаючи, що всі історії та книжки створюються в кемпері.

Історії про тварин - папугу Лору, порося Пікі, мишку Піпса, черепаху Клару та коня Гаррі – друзів друзів Фрідоліна, є свого роду порадником у житті, адже друзі потрібні кожному», — каже авторка Юлія Моргенталер.Історії, з яких складається книжка справляють враження на молодь. У потоці допомоги переселенцям, діти опинилися трохи осторонь.

«Багато наших учасників зробили щось для України та біженців після початку війни. Але діти якось випали із загального потоку уваги», - говорить очільник проекту, якому вдалося менш ніж за тиждень зібрати гроші на переклад та друк книжок. З самого початку нам було зрозуміло: жодна дитина не повинна нічого платити“

.Вже найближчим часом українські діти в Хагені отримають книжки. Дитсадки або шкільні класи можуть вже можуть звертатися до бізнес-юніорів (02331/390217). З цією метою в приміщеннях мають відбутися читання, на яких німецькою та українською мовами читатимуть книгу «Друзі Фрідоліна: чудові тварини». Також можна записатися на прийом через бізнес-юніорів.

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