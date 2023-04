Cannabis-Dealer versprüht in Hagen Pfefferspray

Polizei in Hagen

Hagen-Mitte. Wer kann Hinweise auf den Dealer geben, der am Bahnhof mit Pfefferspray einen 35-Jährigen attackierte.

Am Graf-von-Galen-Ring am Hagener Hauptbahnhof ist es am Ostermontag gegen 17 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Dabei wurde ein 35-Jähriger von einem unbekannten Mann mit Pfefferspray im Gesicht besprüht, sodass die Polizei Hagen jetzt nach Zeugen sucht.

Der Dortmunder hielt sich nach bisherigen Ermittlungen vor einem Imbiss auf, als ein Mann auf ihn zukam. Dieser habe ihm aufdringlich immer wieder Cannabis angeboten, obwohl der 35-Jährige dies ablehnte. Im weiteren Verlauf sei er von dem Tatverdächtigen unvermittelt mit der reizenden Flüssigkeit besprüht worden. Der 35-jährige Dortmunder kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Beschreibung des Täters

Er beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 1,65 Meter groß, mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, einer dickeren Nase sowie mit kurzen, schwarzen Locken. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Adidas. Der Unbekannte sei in Begleitung von zwei weiteren Personen gewesen. Die Kripo bittet unter Telefon 02331/986 2066 um sachdienliche Hinweise.

