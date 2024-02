Polizei in Hagen Cannabis-Plantage in Hagen-Hohenlimburg ausgehoben

Hagen-Hohenlimburg Dieser Polizei-Einsatz in Hohenlimburg hat sich gelohnt: Ursprünglich ging es bloß um Ruhestörung, doch dann folge eine Überraschung.

Zwei Polizistinnen wurden am späten Mittwochabend zur Beendigung einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Oeger Straße in Hagen-Hohenlimburg eingesetzt. Als diese an der Wohnungstür des 35-jährigen Wohnungsinhabers klingelten, konnten sie bereits deutlichen Cannabisgeruch wahrnehmen. Während des ersten Gespräches zeigte sich der Hohenlimburger kooperativ und die Beamtinnen fanden im weiteren Verlauf in der Wohnung eine kleinere Cannabisplantage mit Pflanzen, Wärmelampen und Lüftungsanlage vor.

35-Jähriger festgenommen

Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften wurden die Plantage sowie die technischen Geräte sichergestellt. Die Einsatzkräfte konnten auch Material zur Pflanzenaufzucht und Pflege finden. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

