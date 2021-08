Soziales in Hagen Caritas in Hagen: „Arbeit ist ein Querschnittsthema“

Hagen. In vielen Bereichen beschäftigt sich die Caritas mit dem Thema Arbeit. Warum das Thema dominiert, erklärt Vorständin Bernadette Rupa im Gespräch.

100 Jahre wird die Caritas in diesem Jahr alt. Das Thema Arbeit begleitet den Sozialverband in all den Jahren. Nicht zuletzt deshalb lädt die Caritas für Dienstag zu einer Podiumsdiskussion in Hagen ein. Im Vorfeld sprach unsere Zeitung mit Vorständin Bernadette Rupa.

Warum widmet die Caritas dem Thema Arbeit eine eigene Podiumsdiskussion?

Der Caritasverband Hagen wird in diesem Jahr 100 Jahre. Zu diesem Anlass hatten wir zu verschiedenen Themenfelder unterschiedliche Aktionen und Veranstaltungen geplant. Leider hat die Corona-Pandemie diese Planungen etwas durcheinander gebracht. Einige mussten ausfallen, andere verschoben werden. Für uns ging es darum, Themen aufzugreifen, die in dieser Stadt von Bedeutung sind. Für uns gehört daher das Thema Arbeit/Arbeitslosigkeit als wichtiges Thema dazu. Caritas ist nicht nur Arbeitgeber, sondern erfüllt mehrere Rollen. Sie ist auch Anwalt und Partner von Mensch die benachteiligt sind, dazu gehören auch Menschen, die arbeitslos sind. Wir sind daher auch Motor und Mitgestalter der Sozial- und Gesellschaftspolitik.

Welche Bedeutung hat Arbeit in unserer Hagener Gesellschaft?

Menschen sind soziale Wesen, die sich Gruppen anschließen und gemeinsam versuchen die Herausforderungen des Lebens zu meistern. In unserer Gesellschaft definieren wir uns häufig daher noch über unsere Arbeit. Sie bringt Lohn, Gehalt, Sicherheit, Freizeit, Selbstbestärkung und das Gefühl dazuzugehören. Über Arbeit definieren wir häufig unseren Status. Was aber, wenn plötzlich diese Maßstäbe nicht mehr gelten? Von Arbeitslosigkeit kann jeder betroffen sein. Entscheidungen von Konzernen z. B. die Produktion zu verlegen, bedrohen nicht nur den Einzelnen, sondern häufig ganze Regionen oder Kommunen.

Seit mehr als 40 Jahren bei der Caritas Bernadette Rupa ist 62 Jahre alt und verheiratet. Seit mehr als 40 Jahren ist sie beim Caritasverband Hagen beschäftigt. Sie hat als Sozialarbeiterin begonnen, sich besonders mit dem Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit und dem Aufbau dieses Arbeitsbereiches beschäftigt. Bereits seit mehr als 30 Jahren ist sie in leitender Funktion, zunächst als stellvertretende Geschäftsführerin und ab 2015 als Vorstand tätig. Ihre Hobbys sind Ski fahren und Sport.

Was meint das mit Blick auf Hagen?

Seit über drei Jahrzehnten vollzieht sich im Agenturbezirk Hagen ein gravierender wirtschaftlicher Strukturwandel. Mit dem Rückgang der Stahlindustrie reduzierte sich die Zahl der Ausbildungs- und Arbeitsplätze im gewerblich-industriellen Sektor. Durch das Thema Digitalisierung werden sich hier noch weitere Veränderung vollziehen. Einen deutlichen Zuwachs an Arbeitsmöglichkeiten verzeichnet die Region in einem breitgefächerten Dienstleistungsbereich und besonders im Bereich Pflege und Gesundheit sowie Erziehung und Unterricht. Viele soziale Einrichtungen und Betriebe, die Stellen besetzen würden, finden aber häufig keine passenden Bewerber sowohl für Fachkräftestellen als auch für Ausbildungsstellen. Daher wird man sich hier die Frage stellen müssen, wie wir es schaffen können, durch Qualifizierung und Unterstützung Fachkräfte auszubilden. Es muss aber langfristig auch von Reduzierung und Abbau von Beschäftigten ausgegangen werden, sollte der Arbeitsmarkt auch in den boomenden Bereichen keine Fachkräfte finden. Es ist daher für eine Kommune wie Hagen wichtig, sich gerade mit dem Thema Qualifizierung/Nachqualifizierung und Unterstützung auseinanderzusetzen.

An welchen Stellen beschäftigt sich die Caritas mit dem Thema?

Der Caritasverband Hagen beschäftigt sich an vielen Stellen mit dem Thema Arbeit. Es ist für uns ein Querschnittsthema. Es geht hier immer darum, Menschen eine Perspektive zu eröffnen und Wege aufzuzeigen. Dies gilt für Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in Deutschland leben, dies gilt für Menschen mit Behinderung oder auch für Jugendliche im Übergang von Schule und Beruf.

Wie erfahren Arbeitslose Unterstützung?

Wir als Caritas möchten Menschen dazu befähigen, mit unserer Unterstützung einen Weg aus der Arbeitslosigkeit zu finden, sei es durch Qualifizierung, durch Orientierung und Stärkung der Persönlichkeit. Der Fachdienst Berufliche Eingliederung kümmert sich z.B. um Jugendliche im Übergang Schule und Beruf, um Berufsorientierung, Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit und Ausbildung. Vermittlungs- und Qualifizierungsangebote gibt es auch für spezielle Zielgruppen z.B. für Menschen mit Behinderung, für Flüchtlinge und Zugewanderte. Auch in der St.-Laurentius-Werkstätte ist das Thema Arbeit und damit Teilhabe am Arbeitsleben und mögliche Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt das zentrale Thema. Gleiches gilt für unser Integrationsunternehmen „Ageritas-Dienstleistungen gGmbH“. Als rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes beschäftigt es Menschen mit und ohne Behinderung in dauerhaften und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen.

Was bedeutet Arbeitslosigkeit für Betroffene?

Die Regelmäßigkeit eines Arbeitstages bringt Struktur ins Leben, schafft Selbstbewusstsein und gibt so vielen Arbeitslosen, besonders Langzeitarbeitslosen Halt. Ein geregelter Tagesablauf und ein selbst verdientes Einkommen sind auch der Schlüssel zu einer positiveren Sicht auf sich selbst. Ein Arbeitsplatz gibt so vielen Menschen die Würde zurück, die sie verdienen. Dazu ist es nötig, Fähigkeiten und Talente wieder zu fördern und reaktivieren. Das hilft den Teufelskreis aus Misserfolgen und Selbstzweifeln zu durchbrechen und die Leistungsbereitschaft steigt durch erste Erfolge. Schritt für Schritt findet so eine Integration in die Arbeitswelt und damit in ein selbstbestimmtes Leben statt.

Und darüber hinaus?

Ein Arbeitsplatz ist mehr als Arbeit. Nach Feierabend auf ein Bier mit Kolleg/Innen, das Wochenende frei haben, eine Kaffeepause in der Büroküche: der Wiedereintritt in die Arbeitswelt befreit so auch oft vor Vereinsamung, Ausgrenzung und Erkrankungen – physisch und psychisch.

Wie funktioniert in Hagen die Zusammenarbeit der Partner Stadt, Wohlfahrtsverbände, Jobcenter und Arbeitsagentur?

Zusammenarbeit funktioniert immer da, wo Menschen sich kennen, von denen Kompetenzen des anderen wissen. Als Akteure vor Ort ist man eingebunden in verschiedene Netzwerkstrukturen. Man kennt gemeinsam die Probleme in dieser Stadt und sucht gemeinsam auch nach Lösungen. Dies funktioniert an vielen Stellen sehr gut. Natürlich kommt es auch zwischendurch zu Differenzen, jeder hat ja auch unterschiedliche Interessen und Vorgaben. Aber in einem gemeinsamen Austausch kommt man häufig zu guten Lösungen und kreativen Ideen.

Welche Bedeutung hat das Thema für die Caritas im Jubiläumsjahr?

Wir wollten im Jubiläumsjahr uns nicht nur selbst feiern, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Daher auch unter dem Leitgedanken „100 Jahre – Mitten am Rand“. 100 Jahre, in denen sich Menschen in Hagen über die Caritas begegnet sind, sich füreinander eingesetzt und voneinander Hilfe und Unterstützung erfahren haben. 100 Jahre, in denen sich der Caritasverband als Anwalt sozial benachteiligter Menschen in unserer Stadt engagiert hat. 100 Jahre, in denen Caritas immer dort zu finden war, wo Menschen am Rand stehen. Caritas ist da. Mitten am Rand. In Hagen. Und dieses gilt selbstverständlich auch für Menschen, die arbeitslos sind und ein Perspektive suchen.

