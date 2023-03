CDU Hagen setzt auf Sprachtests für alle Kita-Kinder

Hagen. Mit einer Offensive möchte die CDU Hagen die oft erheblichen Sprachdefizite bei den Kita-Kindern in der Stadt angehen.

„Mehr Nachdruck will die CDU-Ratsfraktion Hagen in den kommenden Jahren auf die Themen Bildung, Integration, Sicherheit und Sauberkeit legen.“ Das unterstreicht ihr Vorsitzender Jörg Klepper nach einer zweitägigen Klausurtagung in Bad Sassendorf.

„Wir wollen unseren Markenkern wieder deutlicher erkennbar machen. Dazu legen wir in Kürze einen gemeinsam mit den Allianzpartnern und Hagen Aktiv präzisierten Antrag zum Thema Sprachförderung vor. Wir wollen regelmäßige Sprachtests für alle Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren eingeführt sehen“, fordert der Fraktionschef. Derzeit seien diese in Nordrhein-Westfalen nur für Vierjährige vorgesehen. Deshalb müssten Verwaltung und Kommunalpolitik dieses Anliegen an die Landesregierung herantragen: „Die Tests sollen dazu dienen, verpflichtende Sprachkurse für Kinder mit Sprachdefiziten daraus abzuleiten. Viele Kinder würden dann mit besseren Deutschkenntnissen ihre Grundschulkarriere beginnen.“

Besserer Fokus auf die Sicherheit

Mit Blick auf die Sicherheit in der Stadt geht der CDU zudem nach Aussagen Kleppers vieles nicht schnell genug: „Wir brauchen konkret und spürbar mehr Präsenz der Ordnungskräfte am Hagener Hauptbahnhof. Wir wünschen uns eine vertiefte Kooperation zwischen Deutscher Bahn, Bundes- und Landespolizei sowie städtischem Ordnungsdienst. Erstes Ziel muss sein, das Areal subjektiv zu einer sicheren Mobilstation aufzuwerten. Inwieweit dabei Videoüberwachung helfen kann, muss ebenfalls geklärt werden.“

Trotz des erfolgreichen Wirkens der Wastewatcher, möchte die CDU Hagen bei den Thema dranbleiben und die Sauberkeit auch in den Bezirken weiter verbessern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Auch in Sachen Sauberkeit will die CDU-Fraktion nachsetzen: „In der Innenstadt haben Rat, Oberbürgermeister Erik O. Schulz und Stadt mit den Unterflur-Mülleimern, verbesserten Reinigungszyklen und den Wastewatchern eine Menge erreicht. Hagen steht nicht schlechter da als Düsseldorf oder Bochum. Aber in den Bezirken geht noch mehr“, meint der Unionsfrontmann. Die Stadt und ihre Unternehmen müssten ihre Zuständigkeiten bündeln. „Wenn es bislang richtig sein soll, dass ein weggeworfener Pappbecher auf dem Grünstreifen liegenbleibt, obwohl kein Meter entfernt ein HEB-Mitarbeiter vorbeigeht, dann ist etwas falsch mit dem System. Wir erwarten hier noch in diesem Jahr eine nachvollziehbare Lösung, zu der alle Geschäftsführer und Amtsleiter ihren Beitrag leisten.“

Bürger an Pflichten erinnern

Abräumen will die CDU „den Irrglauben an die allumsorgenden Dienstleistungsverwaltung. In der Hagener Reinigungssatzung sind die Pflichten der Eigentümer vermerkt. Deshalb“, so Klepper, „beantragen wir eine Aufklärungskampagne, die mit den Gebührenbescheiden an die Eigentümer verschickt werden soll.“

Gleichzeitig tritt Klepper der Sorge entgegen, „die stärkere Fokussierung bedeute eine Abkehr von den Brot- und Butter-Aufgaben. Wir werden weiterhin konstruktiv kritisch die Arbeit der Verwaltung begleiten und eigene Akzente setzen. Wir werden das nur deutlich wahrnehmbarer tun“, kündigt die CDU an.

