Chor aus Hagen: So soll der Restart nach Corona gelingen

Hagen. Nach Corona will der Kolpingchor Boele in Hagen wieder durchstarten. So will der Chor neue Sänger gewinnen.

Vielleicht mal dies vorab. Weil es die Botschaft, die hinter dieser Geschichte steckt, so wunderbar zusammenfasst. Sie singen diese Botschaft: „Singen macht Spaß, singen tut gut. Ja singen macht munter, und singen macht Mut.“ Reimt sich, klingt gut – erst recht, wenn die Mitglieder des Kolpingschors sie singen. Vierstimmig. Im Kanon. In Hagen. Also bitte...

Die gesungene Botschaft ist im Grunde die, die Mitglieder vorher dem Reporter in den Block diktiert haben. „Als ich noch mitten im Beruf stand, hatte ich oft Stress, konnte abends nicht einschlafen“, sagt Gerhard Rehkopp, „das galt für alle Tage bis auf den Mittwoch: Da haben wir ja Probe mit dem Chor. Beim Singen kann ich wunderbar abschalten.“

Gänsehautmomente beim gemeinsamen Singen

Singen berührt. Auch diejenigen, die selbst in Reih und Glied stehen, den Blick auf Chorleiter Martin Martmöller am E-Piano gerichtet haben und seinen Anweisungen folgen. „Wenn alle Stimmen ein großes Ganzes ergeben“, sagt Anke Brand, „das ist ein echter Gänsehautmoment.“

Endlich wieder normale Proben: Chorleiter Martin Martmöller gibt beim Kolpingchor Boele den Takt vor. Foto: Alex Talash

Und letztlich ist so ein Chor auch mehr als eine Zusammenkunft von Menschen, die sich zum Singen treffen. „Das, was wir tun, beschränkt sich ja nicht auf Singerei“, erklärt Frank Valentin. „Wir sind einfach eine tolle Gemeinschaft, die respektvoll miteinander umgeht.“

Existenzsorgen bei vielen Chören

Eine Gemeinschaft, die zu Hochzeiten aus 90 Mitgliedern bestand, die dann im Laufe der Zeit ein wenig geschrumpft ist, und dann kam Corona – eine Zeit, die viele Chöre an den Rand der Existenz und einige auch darüber hinaus getrieben hat.

Die Proben beim Kolpingchor Boele sind gut besucht. 25 bis 30 Sänger kommen jeden Mittwoch. Foto: Alex Talash

Der Kolpingchor hat versucht, gegenzusteuern. Mit Proben unter freiem Himmel zum Beispiel. „Wir haben auf der Tribüne des Ischelandstadion gesungen, während Leichtathleten und die Handballer von Eintracht Hagen auf der Tartanbahn trainiert und im Vorbeilaufen applaudiert haben“, sagt Chorsprecher Andreas Schulte, „das war schon eine besondere Atmosphäre.“

Chor mit vier Stimmen

Der vierstimmige Kolpingchor Boele existiert bereits länger als 30 Jahre. Der Chor probt einmal in der Woche immer mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr im Kolpinghaus an der Hügelstraße 21a. Am Mittwoch, 18. Mai, startet zur selben Zeit am selben Ort ein Workshop für Neueinsteiger. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit allen Teilnehmern ist ein Abschlusskonzert am Sonntag, 18. September.

Auch aufgetreten ist der wohl einzig verbliebene Chor, der mit vier Stimmen aufwarten kann, in dieser vermaledeiten Coronazeit. Zum Beispiel vor dem Helmut-Turck-Seniorenzentrum in Helfe. „Die haben die Senioren dick eingepackt und vor die Tür gebracht“, erzählt Schulte. „Und wir haben gesungen.“

Rund 50 Mitglieder hat der Chor heute noch. Und es sollen wieder mehr werden. Deshalb steigt ein Workshop für Neu- oder Wiedereinsteiger am Mittwoch, 18. Mai, 18.30 Uhr. „Keiner muss Noten lesen können. Niemand, der kommt, muss perfekt singen können“, sagt Andreas Schulte. „Es muss auch niemand vorsingen. Wir wollen den Spaß am Singen vermitteln und die Leute dahin bekommen, dass sie sich überhaupt erst einmal trauen, laut zu singen.“

Workshop für neue Mitglieder

Deshalb stehen am Anfang auch bekannte Lieder auf dem Programm. Lieder, deren wichtigste Zeilen ohnehin jeder mitsingen kann. „Das erleichtert den Einstieg“, sagt Frank Valentin. „Wobei wir generell versuchen, mit unserem Repertoire jüngere Menschen anzusprechen.“

Die Zeit nimmt uns den Chor, ist ein Satz, der in diesem Zusammenhang fällt und der ein Problem vieler Hagener Chöre auf den Punkt bringt. Die Alten brechen irgendwann weg, jüngere Sänger rücken aber nicht nach. Und auch deshalb singen sie diese Botschaft hinaus: „Singen macht Spaß, singen tut gut.“

