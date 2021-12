Ciao Bella: Bianca Montesanto verlässt die Stadtredaktion

17 Jahre lang organisierte Bianca Montesanto Abläufe, Hintergründe und vieles mehr in der Hagener Stadtredaktion. Nun sucht sie nach einer neuen Herausforderung.

Hagen. Dieser Artikel fällt uns schwer. Aber Bianca verdient ihn. Wir sind für den Moment traurig. Bianca Montesanto war mehr als unsere Sekretärin.

Wir schreiben jeden Tag. Oft auch über Dinge, die schwer fallen, aber aufgeschrieben werden müssen. Das hier ist einer jener Texte, den wir eigentlich niemals hätten schreiben wollen. Es ist der über den Abschied unserer Bianca Montesanto.

Unserer Kollegin, unserer Sekretärin, die Frau, die all die Dinge tut, die in der Öffentlichkeit kaum jemand wahrnimmt, aber die dafür sorgen, dass diese Redaktion reibungslos funktioniert. Seit vielen, vielen Jahren. Heute ist der erste Tag, den wir ganz offiziell ohne sie verbringen werden.

Immer mitdiskutiert, immer eine Meinung gehabt, unglaublich viel gearbeitet

Und auch wenn wir uns für sie und mit ihr auf die neuen Dinge freuen, die vor ihr liegen: Wir sind doch für den Moment ganz einfach traurig, eine Kollegin aus dem Team zu verlieren, die dieses ganz wesentlich mitgeprägt und zusammengehalten hat. Die mitdiskutiert hat, immer eine Meinung hatte, die unglaublich viel wegarbeiten konnte, die unsere Stimme zu den vielen Vereinen, Institutionen, Gruppen und Organisationen in dieser Stadt war und die die Schusseligen unter uns durch ihre Gewissenhaftigkeit oft „gerettet“ hat.

Eine Zeitungsredaktion hat auch etwas Familiäres

Unsere Zeitungsredaktion ist – auch wenn wir alle unsere Eigenheiten, Macken und Schrulligkeiten haben – etwas sehr Familiäres. Hier wird gelacht, auch von zuhause erzählt, hier wird sich gemeinsam geärgert, gemeinsam gehofft, gebetet, geweint und am Ende doch wieder gelacht.

So haben viele von uns einen beträchtlichen Teil des beruflichen und privaten Lebens miteinander verbracht – wir mit Bianca, Bianca mit uns. Zu erleben, wie aus einstigen freien Mitarbeitern später Redakteure wurden, hat Bianca mit Stolz erfüllt. Dass sie für deren Nachwuchs Decken, Mützen oder Socken strickte – fast so, als gehe es um sie selbst – macht uns dankbar. Das ist, was sie auszeichnet. Empathisch zu sein und mitfühlend.

Die Liebe ihres Lebens verloren und doch wiedergefunden

Wir haben die großen Momente erlebt, aber auch die, die niemand jemals selbst erleben will. Als Bianca Anfang 2016 ihre große Liebe und ihren Ehemann Stefan verlor, riss uns das allen den Boden unter den Füßen weg. Wut, Trauer, Unverständnis über so viel schiere Ungerechtigkeit des Lebens.

Viele von uns werden die Bilder davon, wie wir Bianca auf dem letzten und schweren Weg zu einem Baum im Ruheforst begleitet haben, nie vergessen. In diesem Moment konnte man spüren, dass Arbeit so viel mehr ist, als jeden Tag nur miteinander Zeitung zu machen. Und so viel unwichtiger als das Herz und die Familie.

Italienische Damen, die viel Eversbusch vertragen

Das Leben – und wir dürfen oft genug darüber schreiben – lässt es immer anders kommen. Es war so versöhnlich, Bianca an einem Sommertag drei Jahre später strahlen zu sehen, als sie sich mit ihrem Leo, der neu in ihr Leben getreten war, das Ja-Wort gab.

Die Freude nach der Trauer, das tat ihr gut. Und manch Unverbesserlicher von uns unterschätzte die Eversbusch-Festigkeit echter italienischer Damen bei der Hochzeitsfeier.

Das Hagener Mädchen und der Calabrese. Schon lange klingen ihre Anrufe nach Hause so, als wäre sie dort unten geboren. Dieses Leidvolle in der italienischen Sprache, diese Aufgeregtheit, dieses Pathos – alles da. Ihren neuen Kollegen wird es Freude machen, da „reinzuhören.“

Ein Tapetenwechsel, eine neue Herausforderung

In ganz offiziellem Arbeitssprech könnten wir nüchtern vermelden, dass Bianca Montesanto sich neuen Aufgaben zuwendet. Was so klingen würde, als habe sie keine Lust mehr auf uns gehabt. Das ist falsch. Aber nach über 25 Jahren als Verlagskauffrau und davon 17 Jahren in der Stadtredaktion Hagen möchte sie einfach etwas Neues wagen. Ein Tapetenwechsel sozusagen. Wir gönnen ihr das einfach sehr.

Wir sagen „Ciao Bella“. Hab‘ Dank für deine Gründlichkeit, deine Sorgfalt, deine vielen Korrekturen, deinen Fleiß, deine Beharrlichkeit, dein Mitmischen und die viele Arbeit, die du uns abgenommen hast, wenn wir Projekte, Serien und Aktionen erdacht haben. Du warst, und das wirst du auch immer bleiben, so viel mehr als nur unsere Sekretärin.

Dein Team der

Stadtredaktion Hagen

