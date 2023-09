Die Feuerwehr Hagen musste den brennenden Container in Altenhagen löschen.

Polizei in Hagen Container in Altenhagen angezündet – wer hat was gesehen?

Altenhagen. Ein Containerbrand in Altenhagen hat die Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht in Atem gehalten. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag einen Altpapiercontainer in Altenhagen in Brand gesetzt. Ein 18-jähriger Zeuge rief gegen 3 Uhr Polizei und Feuerwehr zum Friedensplatz und meldete den Brand des dortigen Altpapiercontainers. Die Beamten der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Kripo ermittelt nun wegen der Brandstiftung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 02331-986 2066 zu melden.

