Einsatz in Hagen Corona: 177 Verstöße am Hagener Hauptbahnhof geahndet

Hagen-Mitte. Der Kontrolldruck ist da. Und die Ordnungskräfte ahndeten gleich 177 Verstöße rund um den Hauptbahnhof.

177 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Hagen, die Coronaschutzverordnung und das Infektionsschutzgesetz stellten 29 Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Hagen gemeinsam mit der Polizei Hagen am Donnerstagnachmittag bei einer Schwerpunktkontrolle rund um den Hagener Hauptbahnhof fest. Die Ordnungskräfte kontrollierten an mehreren festen Standorten rund um den Hauptbahnhof aber auch unter der Altenhagener Brücke. Das Team hat sich auf die Kontrollen von Personenansammlungen und die bestehende Maskenpflicht im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes fokussiert. In 89 Fällen wurden Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Die Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen. Im Bereich des Hauptbahnhofes gilt montags bis samstags in der Zeit von 7 bis 22 Uhr eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Personen müssen auch aus Bussen entfernt werden

Das Team musste mehrere Personenansammlungen auflösen. Gegenüber 84 Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und durchgesetzt. 75 Personen erwartet darüber hinaus ein Bußgeld in Höhe von jeweils 250 Euro. Neun Personen wurden eindringlich belehrt und verwarnt. In öffentlichen sowie im privaten Raum sind ausschließlich Treffen von Personen eines Haushaltes mit maximal einer Person aus einem weiteren Haushalt gestattet.

Ein Busfahrer der HVG verweigerte zwei Fahrgästen die Mitfahrt, da sie sich weigerten im Bus eine FFP2-Maske zu tragen. Da die Personen der Aufforderung des Busfahrers nicht nachkommen wollten, schritten die Ordnungskräfte ein. Eine Person wollte sich nicht ausweisen und verweigerte die Personalienangabe. Gegen diese Person wurde eine Anzeige vorgelegt. Fälschlicherweise herrscht oftmals die Meinung vor, dass man sich gegenüber Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht ausweisen müsste. Auf Verlangen des Ordnungsamtes bei einer Kontrolle sind die Personalien anzugeben. Bei einer Verweigerung droht ein Bußgeld von 80 Euro.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen