Corona: 69 Breckerfelder erkrankt – Zahlen rasant gestiegen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Breckerfeld bleibt eklatant hoch. 69 Infizierte meldet das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises (Stand: Montag, 0 Uhr)

Das die Zahlen aktuell immer noch so hoch sind, hat mit einem Ausbruch in den Homborner Werkstätten und im Philipp-Nicolai-Haus zu tun, in dem Menschen mit Behinderung wohnen, wie wiederum in den benachbarten Werkstätten in Zurstraße arbeiten. Daneben gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes einen positiven Fall bzw. Verdachtsfalle im katholischen Kindergarten St. Jakobus.

164 Breckerfelder seit Ausbruch der Pandemie geheilt

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es seit Ausbruch der Pandemie 8239 bestätigte Corona-Fälle. 623 Menschen im Kreis sind aktuell infiziert, 7357 gelten als genesen, darunter 164 Breckerfelder. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 14 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 94,10 (Vortag 91,63). Für einzelne Orte werden keine Inzidenzen ausgewiesen. In Breckerfeld dürfte sie jedoch wesentlich höher liegen.

Vier Corona-Patienten müssen beatmet werden

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 55 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Fünf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, vier beatmet.

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1035 (Vortag 1068) Personen im Kreis.

Sieben Corona-Tote bislang in Breckerfeld

259 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind seit Pandemiebeginn mit oder an einer Corona-Infektion verstorben. Die Todesfälle verteilen sich wie folgt auf die kreisangehörigen Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (11), Gevelsberg (19), Hattingen (60), Herdecke (33), Schwelm (21), Sprockhövel (15), Wetter (6) und Witten (87).