Corona: Astrazeneca-Impfstopp trifft Impfzentrum Hagen nicht

Hagen. Das Land hat einen Impfstopp für Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren verhängt. Warum das Impfzentrum Hagen nicht betroffen ist.

Auch im Impfzentrum Hagen können ab sofort bis auf Weiteres keine Impftermine mit dem Impfstoff von Astrazeneca für Männer und Frauen unter 60 Jahren stattfinden. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen darüber in Kenntnis gesetzt, die Corona-Impfungen mit Astrazeneca für die genannte Personengruppe vorsorglich auszusetzen.

Im Hagener Impfzentrum fallen aufgrund dieses Impfstopps zunächst allerdings keine Impftermine aus, da zurzeit ausschließlich der Impfstoff von Biontech verimpft wird – alle Termine behalten somit ihre Gültigkeit.

Noch weitere Impftermine zu vergeben

In diesem Zusammenhang weist die Stadt Hagen nochmals darauf hin, dass im Impfzentrum in der Stadthalle noch sehr kurzfristig Termine zu bekommen sind und auch an den kommenden Osterfeiertagen geimpft wird. Da im Hagener Impfzentrum die Impfungen unter anderem bei den berechtigten Berufsgruppen schneller verlaufen sind, stehen über Ostern zusätzliche Impftermine zur Verfügung.

Unter www.terminland.de/impfzentrum-hagen können an einer Impfung Interessierte nachlesen, ob sie für eine Impfung berechtigt sind und direkt einen Termin buchen