Corona-Ausbreitung in Hagen: Krisenstab berät Maßnahmen

Hagen. Stetig steigende Corona-Zahlen in Hagen beschäftigen den Krisenstab. Der berät aktuell über Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen.

Aufgrund zahlreicher Neuinfektionen am Wochenende steht die 7-Tage-Inzidenz in Hagen kurz vor der Überschreitung der Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Der Krisenstab der Stadt Hagen tagt heute am Mittag, um die Lage zu besprechen und gegebenenfalls Maßnahmen abzustimmen, um die Ausbreitung von COVID-19 in Hagen einzudämmen.

16 neue Coronafälle innerhalb eines Tages

In den letzten Tagen ist die Zahl der Erkrankten in Hagen konstant angestiegen. So waren am 24. September nur 40 Hagener an Corona erkrankt – ein vorläufiger Tiefststand. Seither allerdings hat sich die Zahl derjenigen, die sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben, nicht verringert. Im Gegenteil. Aktuell sind 89 Menschen an Corona erkrankt. Von Sonntag auf Montag (jeweils 0 Uhr) sind 16 Fälle hinzugekommen.