Corona: Boutique Bonita in Rathaus-Galerie Hagen schließt

Die Boutique Bonita in der Hagener Rathaus-Galerie schließt. Auf Nachfrage der WP bestätigt Christoph Höptner, Center-Manager der Rathaus-Galerie, die Schließung des Geschäftes für Damenbekleidung zum Ende des Jahres.

Bonita ist „ein Mieter der ersten Stunde“ in der Einkaufspassage, sprich, die Filiale wurde vor etwa sechs Jahren eröffnet. Das in wenigen Wochen frei werdende Ladenlokal ist 80 Quadratmeter groß und befindet sich im Mall-Arm Süd. „Wir führen derzeit Gespräche mit potenziellen Nachmietern. Die Lage im Erdgeschoss ist gut“, hofft der Center-Manager auf eine zügige Neuverpachtung.

Seit Juni im Sanierungsverfahren

Zum Hintergrund von Bonita: Das Modeunternehmen mit Sitz in Hamminkeln befindet sich seit Juni 2020 im Sanierungsverfahren (Schutzschirm). Der Corona-Lockdown habe das Unternehmen nach eigener Aussage zu diesem Schritt gezwungen. Die behördlich angeordneten Ladenschließungen im Zuge der Corona-Krise hätten auch bei Bonita zu erheblichen Umsatzausfällen geführt. Das Unternehmen hat am 8. Juni 2020 beim Amtsgericht Hamburg ein Schutzschirmverfahren eingeleitet, das Gericht hat die Sanierungschancen von Bonita als positiv eingestuft und das Schutzschirmverfahren zugelassen.

Beim Schutzschirmverfahren handelt es sich um ein besonderes Verfahren zur Sanierung des Unternehmens in Eigenverwaltung. Die Geschäftsführung bleibt im Amt und ist weiterhin uneingeschränkt handlungs- und weisungsbefugt.

Über 700 Verkaufsorte

Die Modemarke Bonita ist seit über 50 Jahren im „Best Ager“-Segment der Damenoberbekleidung etabliert. Das Unternehmen betreibt über 700 Verkaufsorte – eigene Filialen sowie Shops in Shops. Bonita-Läden gibt es schwerpunktmäßig in Deutschland, außerdem in den Nachbarländern Österreich, Schweiz, Belgien sowie den Niederlanden. Seit neun Jahren ist Bonita eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Tom Tailor SE mit Sitz in Hamburg.

Im Zuge des Schutzschirmverfahrens setzt die Geschäftsführung den bereits Ende 2018 eingeleiteten Sanierungskurs von Bonita fort. Alle Geschäftsprozesse und Kostenstrukturen stehen seitdem auf dem Prüfstand. Dazu zählt auch das Filialnetz.

Einige unrentable Filialen wurden bereits geschlossen, die Hagener Filiale wird Ende des Jahres geschlossen.